На Одесщине из-за непогоды перекрыли трассу на Киев, десятки сел остались без света. Фото

В Одессе из-за ухудшения погоды, когда на дорогах образовались снежные заносы и гололедица, различные травмы получили 58 человек. При этом более ста населенных пунктов в области остаются без света – к некоторым не могут добраться ремонтники.

Также дорожникам пришлось перекрыть для легкового транспорта трассу Одесса – Киев. О прецеденте сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на данные мэрии города (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что травмированных в результате непогоды могло быть и больше, но только 58 жителей за минувшие сутки обратились в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице. Семь были госпитализированы.

Непогода в Одессе "Думская"

"Два человека пострадали при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии", – говорится в сообщении.

При этом 123 населенных пункта области и четыре микрорайона Одессы остаются без света из-за непогоды. В ДТЭК "Одесские электросети" заявили, что над устранением последствий аварий работали 97 бригад, в том числе 30 в Одессе. Это 317 специалистов и 119 единиц техники.

123 населенных пункта Одесщины остались без света "Думская"

"Наши ребята, несмотря на снег и ветер, работали всю ночь. Техника застревала в снежных заносах, и до некоторых мест обрывов и других повреждений мы добраться просто не можем", – пояснили в пресс-службе компании.

Непогода на Одесщине "Думская"

В управлении патрульной полиции Одесской области добавили, что из-за непогоды было временно запрещено движение легкового автотранспорта по автодороге М-05 Одесса – Киев.

Движение по автодороге М-05 Одесса – Киев было ограничено "Думская"

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