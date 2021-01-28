На Одесщине из-за непогоды перекрыли трассу на Киев, десятки сел остались без света. Фото
В Одессе из-за ухудшения погоды, когда на дорогах образовались снежные заносы и гололедица, различные травмы получили 58 человек. При этом более ста населенных пунктов в области остаются без света – к некоторым не могут добраться ремонтники.
Также дорожникам пришлось перекрыть для легкового транспорта трассу Одесса – Киев. О прецеденте сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на данные мэрии города (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что травмированных в результате непогоды могло быть и больше, но только 58 жителей за минувшие сутки обратились в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице. Семь были госпитализированы.
"Два человека пострадали при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии", – говорится в сообщении.
При этом 123 населенных пункта области и четыре микрорайона Одессы остаются без света из-за непогоды. В ДТЭК "Одесские электросети" заявили, что над устранением последствий аварий работали 97 бригад, в том числе 30 в Одессе. Это 317 специалистов и 119 единиц техники.
"Наши ребята, несмотря на снег и ветер, работали всю ночь. Техника застревала в снежных заносах, и до некоторых мест обрывов и других повреждений мы добраться просто не можем", – пояснили в пресс-службе компании.
В управлении патрульной полиции Одесской области добавили, что из-за непогоды было временно запрещено движение легкового автотранспорта по автодороге М-05 Одесса – Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь 27 января Одессу засыпало снегом. Движение транспорта в городе было затруднено из-за деревьев, которые повалила непогода.
В результате ухудшения погоды в Одессе на дорогах застряли автобусы с людьми, а деревья разбили автомобили. Из-за снегопада в городе образовался колапс.