Через снігопад в Одесі на дорогах застрягли автобуси з людьми, а дерева розбили машини. Фото і відео колапсу

В Одесі через сильний снігопад, який почався вночі 27 січня, паралізувало рух на дорогах, а на вулицях упало понад сотню дерев.

Як пише "Думська", через негоду в Одеській області з 21:00 години середи заборонили рух великовантажних транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Крім того, рух авто всіх категорій заборонили на автомобільних дорогах міжнародного значення М15 Одеса – Рені та М16 Одеса – Кучурган.

Автомобілісти, які опинилися на трасі Одеса – Кучурган, зі свого боку повідомили, що там застрягли автобуси з людьми. Затор розтягнувся майже на 3 км.

Джерело відео – Telegram-канал "Думська":

У самому обласному центрі впало вже 166 дерев (станом на 19:00 середи). Через це пошкодження отримали десятки машин. Розчищати гілки, що впали, не встигають.

Telegram-канал "Новини Одеса" передає, що на вулиці Іцхака Рабіна дерево впало на теплотрасу, і звідти пішов фонтан окропу. Через НП частина будинків опинилася без води й опалення.

У розчищенні доріг, тротуарів та міжквартальних проїздів беруть участь 137 одиниць техніки і 1886 співробітників різних комунальних установ, пише "Думська".

Крім того, до робіт приєдналася сотня курсантів Військової академії Одеси.

Пропонуємо подивитися фото наслідків негоди в Одесі, зроблені ввечері 27 січня:

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