"Врятуйте нас, будь ласка!" З'явилося раніше невідоме відео початку моторошної пожежі в Одесі

В Одесі опубліковано відео з першими хвилинами страшної пожежі в коледжі економіки та права на вул.Троїцькій, що сталася 4 грудня і забрала 16 життів.
Кадри було знято будівельниками, які працювали в одному з будинків навпроти згорілого коледжу. Запис опублікував одесит Дмитро Гінак, який бажає, щоб це допомогло слідству (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Невідоме відео перших хвилин моторошної пожежі в Одесі
На записі видно, що пожежа розвивалася стрімко. Спочатку з вікон ішов сильний дим, потім звідти вириваються величезні язики полум'я. Чути благання і крики людей, які просять про допомогу.
"Сьогодні вранці мої будівельники мені показали відео початку пожежі на Троїцькій. Там видно вибухи якоїсь горючої суміші (електрика так не вибухає). Кидаю це відео в інтернет, може, це якось допоможе слідству... Обережно, присутня нецензурна лексика. Дай бог сил рідним і близьким..." – написав Гінак на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим у пожежі на вулиці Троїцькій із благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС по Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
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