"Врятуйте нас, будь ласка!" З'явилося раніше невідоме відео початку моторошної пожежі в Одесі

В Одесі опубліковано відео з першими хвилинами страшної пожежі в коледжі економіки та права на вул.Троїцькій, що сталася 4 грудня і забрала 16 життів.

Кадри було знято будівельниками, які працювали в одному з будинків навпроти згорілого коледжу. Запис опублікував одесит Дмитро Гінак, який бажає, щоб це допомогло слідству (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Невідоме відео перших хвилин моторошної пожежі в Одесі

На записі видно, що пожежа розвивалася стрімко. Спочатку з вікон ішов сильний дим, потім звідти вириваються величезні язики полум'я. Чути благання і крики людей, які просять про допомогу.

"Сьогодні вранці мої будівельники мені показали відео початку пожежі на Троїцькій. Там видно вибухи якоїсь горючої суміші (електрика так не вибухає). Кидаю це відео в інтернет, може, це якось допоможе слідству... Обережно, присутня нецензурна лексика. Дай бог сил рідним і близьким..." – написав Гінак на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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