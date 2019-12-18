В Одесі визначилися з фіндопомогою постраждалим в страшній пожежі: названі суми

В Одесі постраждали в пожежі на вулиці Троїцької з благодійного фонду міськради виділять від 10 до 50 тис. грн.
Про це стало відомо під час засідання робочої групи з розподілу коштів – повідомляє офіційний сайт мерії Одеси.
Сім'ї загиблих отримають по 50 тис. грн, які постраждали, які на сьогоднішній день продовжують перебувати в лікарнях – по 30 тис. грн, тим, хто отримав різні пошкодження, виплатять по 10 тис. грн.
Зараз до цільового фонду, який був створений при міському голові Одеси, від приватних осіб і організацій надійшло 793 290,68 грн.
Крім того, за розпорядженням мера Одеси Геннадія Труханова всім постраждалим і сім'ям загиблих під час трагедії на вулиці Троїцькій, 25, буде надана матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету.
Сім'ям загиблих виплатять по 120 тис. грн. Постраждалим допомогу буде розподілятися в залежності від отриманих ушкоджень: важкий стан – 80 тис. грн, середньої тяжкості – 40 тис. грн, який отримав легкі травми виділять по 20 тис. грн.
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omr.gov.ua
Нагадаємо, що в результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 16 людей загинули і 30 постраждали.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
У поліції назвали основну версію трагедії: несправність електропроводки.
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