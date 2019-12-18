В Одесі визначилися з фіндопомогою постраждалим в страшній пожежі: названі суми

В Одесі постраждали в пожежі на вулиці Троїцької з благодійного фонду міськради виділять від 10 до 50 тис. грн.

Про це стало відомо під час засідання робочої групи з розподілу коштів – повідомляє офіційний сайт мерії Одеси.

Сім'ї загиблих отримають по 50 тис. грн, які постраждали, які на сьогоднішній день продовжують перебувати в лікарнях – по 30 тис. грн, тим, хто отримав різні пошкодження, виплатять по 10 тис. грн.

Зараз до цільового фонду, який був створений при міському голові Одеси, від приватних осіб і організацій надійшло 793 290,68 грн.

Крім того, за розпорядженням мера Одеси Геннадія Труханова всім постраждалим і сім'ям загиблих під час трагедії на вулиці Троїцькій, 25, буде надана матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету.

Сім'ям загиблих виплатять по 120 тис. грн. Постраждалим допомогу буде розподілятися в залежності від отриманих ушкоджень: важкий стан – 80 тис. грн, середньої тяжкості – 40 тис. грн, який отримав легкі травми виділять по 20 тис. грн.

В Одесі визначилися з фіндопомогою постраждалим в страшній пожежі omr.gov.ua

Нагадаємо, що в результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 16 людей загинули і 30 постраждали.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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