Суд в Одесі заарештував майно згорілого коледжу. Список

В Одесі Київський районний суд заарештував частину майна згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Ці предмети були вилучені під час додаткового огляду місця пожежі і розглядаються слідством як речові докази.
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Зокрема, були вилучені навісний замок з пошкодженої дужкою, виявлений на решітці вікна на першому поверсі будівлі, а також зразки оздоблення стін коридорів і сходових прольотів. Розслідування трагедії, в результаті якої загинули 16 осіб, триває.
Суд в Одесі заарештував майно згорілого коледжу
"Було Виявлено та вилуч речові докази: на решітці вікна приміщення №8, розташованого на першому поверсі навісний замок Із пошкодженою дужки; зразки полімерного оздоблення (вагонки) білого кольору у кількості у кількості 70 шт. Та коричневого кольору у кількості 70 шт. З приміщення коридору №1; п`ять частин, розмірамі 1,2х0,3 м від одного аркуша ламінованого ДСП, розміром 2,44х1,84 м (оздоблення стіні) зі сходових маршів между дерло та другого поверху біля приміщення №9; облицювання типу вагонки у кількості 35 шт. зі стіні сходових маршів между дерло т а другого поверху біля приміщення №9; зразки облицювання стін типу вагонки у кількості 71 шт. з пожежної сходової Клітини, вхід до якої здійснювався зі сторони внутрішнього двору ", – йдеться в ухвалі суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим в пожежі на вулиці Троїцької з благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. Грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ГСЧС по Одеській області Віктор Федорчак пішов в декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
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