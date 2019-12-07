Пожежа в Одеському коледжі: кількість жертв зросла. Фото, відео

Рятувальники знайшли ще два тіла на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області. Тіла двох загиблих знайшли на рівні другого поверх у дворовій частині будівлі. Їхні особи встановлюється.
Пожежа в Одеському коледжі: кількість жертв зросла
Таким чином, кількість жертв страшної пожежі на вулиці Троїцької збільшилася до 7. Доля ще восьми осіб, імовірно, знаходилися в будівлі у момент пожежі, - невідома.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вести. Це жінка 1981 р.н. по імені Руслана.
6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло
Місцезнаходження ще 8 осіб невідомо.
Пожежа, який вранці 4 грудня спалахнув в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрав життя п'ятьох людей.
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