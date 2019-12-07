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7 грудня • оновлено в 20:16
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Пожежа в Одеському коледжі: кількість жертв зросла. Фото, відео

1.8т
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Рятувальники знайшли ще два тіла на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області. Тіла двох загиблих знайшли на рівні другого поверх у дворовій частині будівлі. Їхні особи встановлюється.

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Пожежа в Одеському коледжі: кількість жертв зросла

Пожежа в Одеському коледжі: кількість жертв зросла

Таким чином, кількість жертв страшної пожежі на вулиці Троїцької збільшилася до 7. Доля ще восьми осіб, імовірно, знаходилися в будівлі у момент пожежі, - невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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