Пожежа в коледжі Одеси: кількість знайдених жертв збільшилася

Кількість загиблих внаслідок пожежі в будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 13 осіб.

Ще одне тіло знайшли під завалами увечері 11 грудня, повідомляє пресслужба ДСНС України (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки пожежі в Одесі ДСНС України

"У середу о 18:35 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини", – повідомили рятувальники.

Таким чином всього на даний момент рятувальники знайшли під завалами 11 тел – при тому, що спочатку зниклими безвісти були 14 осіб. Ще двоє людей, 43-річний рятувальник і 17-річна студентка, померли від отриманих травм у лікарні.

Станом на 19:00 11 грудня рятувальники продовжують шукати під завалами зниклих людей.

Наслідки пожежі в Одесі ДСНС України

Наслідки пожежі в Одесі ДСНС України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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