Пожежа в коледжі Одеси: кількість знайдених жертв збільшилася

Кількість загиблих внаслідок пожежі в будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 13 осіб.
Ще одне тіло знайшли під завалами увечері 11 грудня, повідомляє пресслужба ДСНС України (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Наслідки пожежі в Одесі
ДСНС України
"У середу о 18:35 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини", – повідомили рятувальники.
Таким чином всього на даний момент рятувальники знайшли під завалами 11 тел – при тому, що спочатку зниклими безвісти були 14 осіб. Ще двоє людей, 43-річний рятувальник і 17-річна студентка, померли від отриманих травм у лікарні.
Станом на 19:00 11 грудня рятувальники продовжують шукати під завалами зниклих людей.
Наслідки пожежі в Одесі
ДСНС України
Наслідки пожежі в Одесі
ДСНС України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директрині згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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