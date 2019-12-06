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6 грудня • оновлено в 16:51
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Надії немає: в Одесі визнали, що у згорілому коледжі живих уже не знайдуть

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Надії знайти вцілілих людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі більше немає.

Про це повідомив журналістам заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Олександр Крицький.

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Надії немає: в Одесі визнали, що у згорілому коледжі живих уже не знайти

Надії немає: в Одесі визнали, що у згорілому коледжі живих уже не знайти

"Важко це казати, але надії немає. Всі приміщення, які залишилися цілими, обстежені, нікого не знайдено", – констатував рятувальник.

Відразу після цього з'явилася інформація про те, що під завалами виявлено ще два тіла. Спершу стало відомо про загиблу жінку, а потім - про загиблого чоловіка. Таким чином число жертв зросло до чотирьох.

Раніше розглядалася ймовірність виявити зниклих у підвальних приміщеннях згорілого будинку. Однак, коли пожежники опинилися там, вони нікого не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Исаев Максим
Исаев Максим
Весёлый запах шашлыка из поджаренных личинок мaйдayнов плывет над Одессой! Привет от Дома Профсоюзов! Это карма!
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