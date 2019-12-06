Надії немає: в Одесі визнали, що у згорілому коледжі живих уже не знайдуть

Надії знайти вцілілих людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі більше немає.

Про це повідомив журналістам заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Олександр Крицький.

Надії немає: в Одесі визнали, що у згорілому коледжі живих уже не знайти

"Важко це казати, але надії немає. Всі приміщення, які залишилися цілими, обстежені, нікого не знайдено", – констатував рятувальник.

Відразу після цього з'явилася інформація про те, що під завалами виявлено ще два тіла. Спершу стало відомо про загиблу жінку, а потім - про загиблого чоловіка. Таким чином число жертв зросло до чотирьох.

Раніше розглядалася ймовірність виявити зниклих у підвальних приміщеннях згорілого будинку. Однак, коли пожежники опинилися там, вони нікого не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачкою математики та інформатики.

Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих безвісти. Це жінка 1981 р.н., Руслана.

Місцеперебування ще 13 осіб невідоме.

Пожежа, що вранці 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, забрала за офіційними даними, життя двох людей.

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