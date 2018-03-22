"Втомилася від знущань": дівчина зі знівеченою ногою стала моделлю

Гаїтянка Берланж Пресілус стала моделлю, незважаючи на невиліковну хворобу, яку дівчина ховала від оточуючих протягом 14 років.

28 річна модель з малих років страждає рідкісним вродженим захворюванням судин, відомим як синдром Кліппеля-Тренеунай (Klippel-Trenaunay Syndrome). Хвороба з часом почала прогресувати і спотворила праву ногу дівчини, в зв'язку з чим на неї обрушилися численні знущання з боку оточуючих, передає Daily Mail.

Так, на нозі моделі помітно виступає варикозне розширення вен і величезна темна пляма. Також уражена кінцівка суттєво відрізняється в розмірі від здорової.

Берланж Пресілус Instagram @bellenge

Берланж багато років ховала від сторонніх очей свою знівечену ногу. Втомившись терпіти постійні знущання і насмішки, дівчина вирішила стати моделлю і зруйнувати стереотипи про красу.

"Я думала, що моя нога - це саме потворне, що може бути на світі. Я втомилася від знущань і вирішила показати світу свою особливість", - розповіла модель.

Гаїтянка вважає, що люди не повинні прагнути виглядати ідеальними.

Берланж Пресілус Instagram @bellenge

"Індустрія хоче, щоб люди повірили, що досконалість існує і якщо ви не виглядаєте як ця дівчина в журналі, то ви некрасиві", - заявляє Белланж Пресілус.

Берланж Пресілус Instagram @bellenge

Зараз дівчина живе в Торонто (Канада) і зуміла побудувати успішну кар'єру моделі. Вона знімалася в рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Samsung, Mac і Johnnie Walker і багатьох інших.

Берланж Пресілус Instagram @bellenge

Берланж Пресілус Instagram @bellenge

Як повідомляв "Обозреватель", відома канадська модель Вінні Харлоу з невиліковним захворюванням шкіри, яка зуміла прославитися завдяки шоу "Топ-модель по-американськи", продемонструвала незвичайні знімки під час відпочинку в Маямі.