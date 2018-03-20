День весняного рівнодення 2018: що не можна робити

У 2018 році День весняного рівнодення настає 20 березня. Суть цього унікального явища природи зводиться до того, що "в момент рівнодення центр Сонця в своєму видимому русі по екліптиці перетинає небесний екватор".

Ця дата не тільки відзначає наступ астрономічної весни, але також є першим днем ​​за 6 місяців, коли на північному полюсі Землі вперше сходить Сонце. У народі з цим днем ​​пов'язано чимало традицій.

Що таке День весняного рівнодення

У цей день Земля, обертаючись навколо своєї уявної осі, що проходить через полюси, одночасно рухаючись навколо Сонця, знаходиться в такому положенні по відношенню до світила, що сонячні промені, які несуть теплову енергію, падають прямовисно на екватор. Сонце переходить з південної півкулі в північну, і в ці дні у всіх країнах день майже рівний ночі. Весняне і осіннє рівнодення вважаються астрономічним початком відповідних пір року, повідомляє "Календ.ру".

Відзначимо, що Новий рік в деяких країнах, наприклад, Ірані, Афганістані, Таджикистані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані - практично у всіх країнах Великого шовкового шляху, починається саме в цей день.

День весняного рівнодення в народному календарі

У давні часи, коли не було календарів, весну визначали за сонцем. Вважалося, що саме з цього дня починаються оновлення в природі: перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені.

День весняного рівнодення особливо шанувався і в язичницькій віри. Вважалося, що в цей день в річному круговороті Весна, що уособлює собою пожвавлення і відродження природи, приходить на зміну Зимі.

У стародавніх слов'ян-язичників з'явився свято Комоїдниця або Масляна. Зараз прийнято відзначати Масляну дещо раніше, до початку Великого посту. Коли Великдень досить ранній, Масниця випадає практично на зиму, а в давнину це свято збігалося з днем ​​весняного рівнодення.

Стародавні вірили, що день весняного рівнодення - це день, коли нечиста сила має велику владу і силу.

Саме в ніч перед рівноденням влаштовували шабаш відьми. Вони зустрічалися в особливих місцях, щоб обмінятися досвідом і провести ритуали.

Традиції Дня весняного рівнодення

Слов'яни пекли печиво у формі птахів-жайворонків. Вони вірили, що ці печива можуть залучати здоров'я на цілий рік. Також в тісто підмішували різні дрібні предмети, і по тому, що кому діставалося, ворожили про майбутнє. Обручка - швидке весілля, монета - прибуток і достаток, гудзик - обновки і т.д.

Також було прийнято підкидати печиво в небо: чим більше разів підкинеш, тим більше здоров'я отримаєш в новому році. Головки жайворонків за традицією віддавали домашнім тваринам, щоб і вони були здоровими.

У день весняного рівнодення рахували льодишки і вірили, що якщо нарахувати їх сорок штук, то все в цьому році буде добре. І ще: до опівночі на весняне рівнодення спати не лягають. Треба прислухатися, чи не пролунає тріск, гул: вважається, що це "ламається рік". Того, хто почув таємничий звук, очікує велика удача, так що в старовину найзатятіші взагалі не стуляли очей в цю ніч.

Ну а найголовніша прикмета весняного рівнодення стосується наших думок і бажань. Тут все, в загальному, просто: бажання, загадані в такий день, збуваються, думки - матеріалізуються.

Рівнодення з давніх часів вважається магічним святом, а тому навіть думки людини в цей день можуть зробити сильний вплив на подальшу долю. Тому наші предки вірили, що в цей день думати потрібно тільки про хороше, щоб в майбутньому році тільки хороше і добре.

У День весняного рівнодення ворожать на кохання. Для цього можна скористатися ворожіннями на картах Таро, класичних картах, рунах, оракул. У момент ворожіння слід зосередитися на своїй ситуації, поставити конкретне запитання, щоб отримати точну відповідь.

Що не можна робити в День весняного рівнодення

Стародавні вірили, що день весняного рівнодення - це день, коли нечиста сила має велику владу і силу. У цей день не можна думати про погане, всі негативні думки дуже швидко можуть стати реальністю.

Сумувати в День Весняного Рівнодення не можна ні в якому разі, інакше так і проведеш цей рік в зневірі і нещасно. Вважалося ніж радісніше і веселіше пройде цей день, тим краще пройде і весь рік.

У день весняного рівнодення не можна сваритися, засмучуватися, з'ясовувати стосунки з близькими. Найкраще провести цей день у колі родини або з коханою людиною.

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