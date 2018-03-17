Батьківська субота 17 березня: що не можна робити

17 березня православні християни відзначають четверту Батьківську суботу в 2018 році.

"Обозреватель" зібрав традиції і заборони, що стосуються цього дня.

Що таке батьківська субота

У перекладі з грецької субота значить "клопотання", тому саме в цей день прийнято згадувати своїх покійних батьків і близьких. Згадують тих, що пішли в інший світ молитвою і панахидою.

Батьківська 2-а, 3-я і 4-я суботи Великого Посту встановлені, щоб не позбавити покійних свого клопотання протягом Великого посту, так як в цей час скасовуються звичайні щоденні поминання покійних (сорокоусти і інші приватні поминання), з'єднані з повною літургією, яка у Великий пост відбувається не кожен день, повідомляє "Южный Федеральный".

Поминальні дні під час Великого посту призначаються на суботи тижнів, оскільки в усі інші дні поминання покійних (заупокійні єктенії, літії, панахиди, третій, дев'ятий і сороковий день по смерті, сорокоусти) в цей час не відбуваються - з тієї причини, що щодня не буває повної літургії, з проведенням якої пов'язаний цей ритуал.

Якраз для того, щоб не позбавити померлих молитви в дні святої Чотиридесятниці, і встановлені зазначені суботи. Вони називаються Вселенськими батьківськими суботами, а самі панахиди, що здійснюються в ці дні, - вселенськими панахидами, повідомляє "Календ.ру".

У колі богослужбового року такими днями загального поминання вважаються суботи мясопустная і Троїцька, а також і суботи другої, третьої і четвертої седмиць Великого посту. У всі батьківські суботи служба відбувається за особливим статутом.

Традиції Батьківської суботи

У день Батьківської суботи в храмах проводять службу. Відразу ж наступної неділі після цього свята згадується Страшний суд і Друге пришестя Христове.

У Батьківську суботу християни повинні відвідувати церкву і кладовища. У цей день моляться за покійних близьких, щоб їх душі були спокійні на тому світі. Слід замовити для померлих особливе поминання на Проскомидії.

Рекомендовано відвідати службу в цей день і відстояти панахиду до закінчення. Необхідно по можливості роздати милостиню нужденним і бідним. Таким чином людина зможе пом'янути близьких, яких церква за правилами не згадує. До них відносяться нехрещені, самогубці, померлі від абортів від інші.

Обов'язково потрібно відвідати кладовище, щоб привести могилу в порядок і помолитися за покійного родича.

Що не можна робити в Батьківську суботу

У Батьківську суботу церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи. Краще згадувати родичів світлою пам'яттю, не надто сильно висловлюючи свою печаль про їх звільнення.

У свято можна виконувати домашню роботу, але при цьому головне - не перестаратися.

Не можна відмовляти в допомозі людям, які просять милостиню.

Строго заборонено вживати спиртні напої.

Рекомендовано відвідати церкву, а якщо немає такої можливості - помолитися хоча б вдома.

Не можна залишати службу в церкві до її закінчення.

Не можна скандалити, конфліктувати і підвищувати голос.

Під час поминальної трапези не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, а тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, коли в 2018 році можна і потрібно поминати померлих .