День святого Патрика-2018: привітання, вірші, малюнки

17 березня в англомовних країнах, особливо в Ірландії, Британії і США, відзначають День святого Патрика. Хоч в Україні свято відзначається не так масштабно, але, тим не менше, і для нас цей день - зайвий привід привітати один одного з настанням весни і сказати кілька приємних слів на адресу один одного.

"Обозреватель" зібрав веселі й незвичайні привітання з цим святом.

Вірші, листівки та смс до Дня святого Патрика

День Патрика Святого — величавый праздник,

И с ним поздравить я спешу,

Пусть дух Святого заберет несчастья,

И воплотить поможет вмиг мечту.

Пусть Патрик принесет тебе везенья,

Терпенья, яркости, добра,

Чтоб позитив и настроение

Не покидали дом родимый никогда!

* * *

С днем Патрика святого поздравляю,

Пусть этот день удачу принесет!

Я это от души вам пожелаю,

Пусть Патрик вашу веру сбережет,

А лепрекон покажет клад заветный!

И этот день, ирландцами воспетый,

Пусть будет самым радостным всегда,

И мы грустить не будем никогда!

* * *

В день Патрика святого

Желаем вам успеха!

И клада золотого,

И много-много смеха!

Пусть этот день весенний

С собой несет добро,

И много наслаждений,

И солнце, и тепло!

* * *

Пусть Патрик, зеленый букет принеся,

О лете споет — не скучайте, друзья!

Зарницы, рассветы, мелодии лета

Да яркие краски, как счастья приветы.

* * *

Поздравляем с днём святого

И желаем вам простого

Счастья в жизни, а беда

Не придёт пусть никогда!

* * *

В этот яркий день весенний,

Когда вокруг полно любви,

Ты прикрепи к своей одежде

Трилистник маленький мечты.

Поздравлю с праздником чудесным,

Святого Патрика мы чтим,

Ну а зеленый цвет прелестный,

Везде сегодня разместим.

* * *

Жил в семье богатой

Мальчик золотой,

Все у него было

В стороне родной.

Но однажды мальчика

Сделали рабом,

И служить заставили

В поле пастухом.

Он страдал безмерно,

От родных вдали,

И молился Богу,

Плача до зари!

С Днем Святого Патрика

Поздравляем вас,

И желаем счастья,

Больше, чем сейчас!

* * *

Вся Ирландия сегодня празднует, поет,

Дарит веточки друг другу, дружно пиво пьет,

О Святом все вспоминают, говорят о нем,

Покупают лепреконы, дарят их потом.

Мы желаем всем, кто верит — с Богом в сердце жить,

Проповедовать Иисуса и Ему служить!

Всех людей к добру направить, правду открывать,

О служении Иисусу чтоб не забывать!

Раніше "Обозреватель" повідомляв про самих незвичайних традиції святкування Дня святого Патрика.