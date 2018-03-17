День святого Патрика-2018: привітання, вірші, малюнки

17 березня в англомовних країнах, особливо в Ірландії, Британії і США, відзначають День святого Патрика. Хоч в Україні свято відзначається не так масштабно, але, тим не менше, і для нас цей день - зайвий привід привітати один одного з настанням весни і сказати кілька приємних слів на адресу один одного.
"Обозреватель" зібрав веселі й незвичайні привітання з цим святом.
Вірші, листівки та смс до Дня святого Патрика
День Патрика Святого — величавый праздник,
И с ним поздравить я спешу,
Пусть дух Святого заберет несчастья,
И воплотить поможет вмиг мечту.
Пусть Патрик принесет тебе везенья,
Терпенья, яркости, добра,
Чтоб позитив и настроение
Не покидали дом родимый никогда!
* * *
С днем Патрика святого поздравляю,
Пусть этот день удачу принесет!
Я это от души вам пожелаю,
Пусть Патрик вашу веру сбережет,
А лепрекон покажет клад заветный!
И этот день, ирландцами воспетый,
Пусть будет самым радостным всегда,
И мы грустить не будем никогда!
* * *
В день Патрика святого
Желаем вам успеха!
И клада золотого,
И много-много смеха!
Пусть этот день весенний
С собой несет добро,
И много наслаждений,
И солнце, и тепло!
* * *
Пусть Патрик, зеленый букет принеся,
О лете споет — не скучайте, друзья!
Зарницы, рассветы, мелодии лета
Да яркие краски, как счастья приветы.
* * *
Поздравляем с днём святого
И желаем вам простого
Счастья в жизни, а беда
Не придёт пусть никогда!
* * *
В этот яркий день весенний,
Когда вокруг полно любви,
Ты прикрепи к своей одежде
Трилистник маленький мечты.
Поздравлю с праздником чудесным,
Святого Патрика мы чтим,
Ну а зеленый цвет прелестный,
Везде сегодня разместим.
* * *
Жил в семье богатой
Мальчик золотой,
Все у него было
В стороне родной.
Но однажды мальчика
Сделали рабом,
И служить заставили
В поле пастухом.
Он страдал безмерно,
От родных вдали,
И молился Богу,
Плача до зари!
С Днем Святого Патрика
Поздравляем вас,
И желаем счастья,
Больше, чем сейчас!
* * *
Вся Ирландия сегодня празднует, поет,
Дарит веточки друг другу, дружно пиво пьет,
О Святом все вспоминают, говорят о нем,
Покупают лепреконы, дарят их потом.
Мы желаем всем, кто верит — с Богом в сердце жить,
Проповедовать Иисуса и Ему служить!
Всех людей к добру направить, правду открывать,
О служении Иисусу чтоб не забывать!
Раніше "Обозреватель" повідомляв про самих незвичайних традиції святкування Дня святого Патрика.