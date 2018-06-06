Интересно, сколько же должно быть писано-переписано на тему брачных договоров или сколько же должно быть принято судебных решений по искам о разделе неделимого имущества, чтобы при вступлении в брак люди задумывались не только о количестве гостей, фасоне свадебного платья и прочих подобных вопросах, а и о том, что забота о своих правах в браке, в том числе имущественных, не может быть переложена на кого бы то ни было?

Перечитывая судебную практику высшей инстанции по вопросам раздела неделимого имущества (например, автомобиль или однокомнатная квартира) между бывшими супругами, каждый раз прежде всего поражалась тому, какое же количество своей жизни люди проводят в судах, пытаясь доказать, что претендентом на вот это самое неделимое имущество может быть только кто-то один из супругов. И к каким только ухищрениям не прибегают стороны, отстаивая свою точку зрения, не говоря уже о тех словах и выражениях, которые стороны произносят в адрес друг друга! А ведь еще не так давно, у кого-то несколько месяцев назад, у кого-то год, два или три, они так преданно смотрели друг другу в глаза и мечтали о том (правда, может, только один из них мечтал), что это на всю жизнь, и в горе, и в радости, как говорится. И очевидно потому, что лишь смотрели в глаза, и слушали лишь то, что хотели слышать, не отягощали себя серьезными разговорами о том, как жить будут, и как делить будут то, на что денег хватит, или кому это все достанется.

К сожалению, многие считают, что разговоры о брачном договоре накануне свадьбы могут лишь "запрограммировать" будущий развод. Но вот что я скажу. Вы не можете "программировать" ни развод, ни счастливую семейную жизнь. Вы можете "программировать" лишь свою осознанность в браке и подтягивать под нее своего партнера. Это все, что вы можете "программировать".

И если уж случается развод, по разным причинам, то именно ваша осознанность и знания о правах и обязанностях будут вам в помощь и при разводе, и при разделе. И именно это позволит вам не тратить годы своей драгоценной жизни в судебных коридорах, а посвящать его себе и детям.

Казалось бы, чего проще – заключить брачный договор, в котором указать, что однокомнатная квартира остается в личной собственности одного из супругов, и этот супруг выплачивает второму компенсацию в размере половины стоимости квартиры в конкретные сроки. Но нет. У нас любовь! Какой-такой брачный договор? Фу, как некрасиво! Как можно? Это оскорбляет наши чувства.

Что ж, ок! Тогда на "выходе" все, что вы можете получить, – это судебное решение, которым будут установлены идеальные доли в вашем общем неделимом имуществе, конечно же, при условии, если одна из сторон все-таки не согласится на получение / выплату компенсации с предварительным внесением средств на депозитный счет суда. Другими словами, ваша однокомнатная (или с другим количеством комнат, неважно) квартира превратится в общую долевую собственность, и с этого момента вы будете "связаны одной цепью". Ведь никто из вас не сможет распорядиться своей собственностью без согласия второго, как и ни один из вас не пойдет на уступки. Принципы, видите ли.

И вот о чем я еще подумала. При подаче заявления на регистрацию брака следовало бы если уж и не брачный договор подписывать, то хотя бы каждому брачующемуся вручать подборку тематических судебных решений: о разделе имущества, о взыскании алиментов на ребенка, о взыскании алиментов на одного из супругов, об установлении места проживания ребенка с одним из родителей после расторжения брака и пр. А в день бракосочетания требовать от молодоженов, наряду с клятвами, расписку о том, что все "прелести" семейной жизни, когда нет договоренностей, им известны, поэтому этот шаг – в семейную жизнь – они совершают осознанно.

Берегите себя, повышайте уровень знаний о своих правах, живите долго и всегда счастливо.