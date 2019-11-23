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23 листопада • оновлено в 11:10
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Як схуднути в домашніх умовах: названо простий спосіб

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Не у всіх є час і можливість займатися в спортзалі й бігати для схуднення, тому порятунком для зайнятих людей є домашній фітнес.

Але для такого заняття потрібні впорядкованість, необхідний інвентар та певна система дій. Важливі поради для домашнього фітнесу оприлюднив український журнал Cosmopolitan.

Найважливішим елементом перед початком тренувань є інвентар. Експерти радять придбати килимок, скакалку, дві гантелі 3-6 кг та гриф 10-15 кг.

Як схуднути в домашніх умовах

Як схуднути в домашніх умовах

pixabay

Більш того, ідеальне силове тренування має тривати 20-40 хвилин, а не 2-3 години. Починати варто з кардіо для розминки та прискорення спалювання жирів. Якщо вдома немає бігової доріжки, можна потанцювати перед дзеркалом або пострибати на скакалці.

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Фахівці не радять тренуватися частіше трьох разів на тиждень. Цього достатньо, щоб підтягнути тіло й скинути зайвий жир. Дуже захоплюватися фітнесом теж не варто, так як організму потрібен час на відновлення. Таким чином, краще тренуватися через день.

Домашній фітнес - поради

Домашній фітнес - поради

pixabay

Тіло звикає до регулярних тренувань. Експерти радять давати собі відпочити раз в місяць на 2-3 дні, так як це допомагає поліпшити витривалість та прискорити процес схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група вчених прийшла до висновку, що біг вранці до сніданку ефективніше допомагає схудненню.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
схуднення Фітнес диета
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