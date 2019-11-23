Як схуднути в домашніх умовах: названо простий спосіб

Не у всіх є час і можливість займатися в спортзалі й бігати для схуднення, тому порятунком для зайнятих людей є домашній фітнес.

Але для такого заняття потрібні впорядкованість, необхідний інвентар та певна система дій. Важливі поради для домашнього фітнесу оприлюднив український журнал Cosmopolitan.

Найважливішим елементом перед початком тренувань є інвентар. Експерти радять придбати килимок, скакалку, дві гантелі 3-6 кг та гриф 10-15 кг.

Як схуднути в домашніх умовах pixabay

Більш того, ідеальне силове тренування має тривати 20-40 хвилин, а не 2-3 години. Починати варто з кардіо для розминки та прискорення спалювання жирів. Якщо вдома немає бігової доріжки, можна потанцювати перед дзеркалом або пострибати на скакалці.

Фахівці не радять тренуватися частіше трьох разів на тиждень. Цього достатньо, щоб підтягнути тіло й скинути зайвий жир. Дуже захоплюватися фітнесом теж не варто, так як організму потрібен час на відновлення. Таким чином, краще тренуватися через день.

Домашній фітнес - поради pixabay

Тіло звикає до регулярних тренувань. Експерти радять давати собі відпочити раз в місяць на 2-3 дні, так як це допомагає поліпшити витривалість та прискорити процес схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група вчених прийшла до висновку, що біг вранці до сніданку ефективніше допомагає схудненню.

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