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/Дієта і фітнес

Як схуднути: названо універсальний засіб

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Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла, що універсальним засобом для схуднення є велосипед.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що цей спортивний атрибут впливає не тільки на вагу і здоров'я, а й піднімає настрій.

"Велосипед – це транспортний засіб, тренажерний зал і ваш терапевт. Він зміцнює м'язи, тренує дихання, покращує зовнішній вигляд і піднімає настрій. Це відмінний профілактичний засіб для зміцнення здоров'я", – пояснила дієтолог.

схуднення

схуднення

Фото: Kolobok.ua

Вона наголосила, що 70-кілограмова людина завдяки цьому засобу боротьби із зайвою вагою витрачає 300-500 ккал/год.

"Катання на велосипеді протягом півгодини забезпечить міцним здоровим сном і зніме вантаж робочого дня. Варто тільки сісти на велосипед. А щоб не було зневоднення беріть з собою пляшку води. Катайтеся і будьте здорові", – підсумувала експерт.

Велосипед - це транспортний засіб, тренажерний зал і ваш терапевт. Він зміцнює м'язи, тренує дихання, покращує зовнішній вигляд і піднімає настрій. Це відмінний профілактичний засіб для зміцнення здоров'я. 🚴♂🚴♀ Велосипед - один з найефективніших засобів для боротьби із зайвою вагою. Витрачається 300-500 ккал / год людиною, вагою 70 кг, коли він крутить педалі. 🚵♂🚵♀ Катання на велосипеді протягом півгодини забезпечить міцним здоровим сном і зніме вантаж робочого дня. Варто тільки сісти на велосипед 🚲. 😉 А щоб не було зневоднення беріть з собою пляшку води. Катайтесь🚴і будьте здорові! . # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коміссарова назвала шкідливі звички для організму, які заважають схуднути навіть в тому випадку, якщо вони йдуть рука об руку зі спробами скинути зайву вагу.

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Особа
Албіна Коміссарова
Місце
Україна
Теги
схудненняспортФітнесдієтолог
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