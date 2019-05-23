Як схуднути: названо універсальний засіб

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла, що універсальним засобом для схуднення є велосипед.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що цей спортивний атрибут впливає не тільки на вагу і здоров'я, а й піднімає настрій.

"Велосипед – це транспортний засіб, тренажерний зал і ваш терапевт. Він зміцнює м'язи, тренує дихання, покращує зовнішній вигляд і піднімає настрій. Це відмінний профілактичний засіб для зміцнення здоров'я", – пояснила дієтолог.

схуднення Фото: Kolobok.ua

Вона наголосила, що 70-кілограмова людина завдяки цьому засобу боротьби із зайвою вагою витрачає 300-500 ккал/год.

"Катання на велосипеді протягом півгодини забезпечить міцним здоровим сном і зніме вантаж робочого дня. Варто тільки сісти на велосипед. А щоб не було зневоднення беріть з собою пляшку води. Катайтеся і будьте здорові", – підсумувала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коміссарова назвала шкідливі звички для організму, які заважають схуднути навіть в тому випадку, якщо вони йдуть рука об руку зі спробами скинути зайву вагу.

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