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Як схуднути до літа швидко: названо ефективний і безпечний спосіб

1.4тЧитати матеріал російською

До літа залишилося менше двох місяців, тому зараз саме час починати приводити своє тіло в порядок.

Як це зробити, не завдаючи шкоди для здоров'я, порадила професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна в своєму Instagram.

"Багато хто з нас набирає зайву вагу за зиму, можливо, це непомітно на перший погляд, але, варто вдягнути літні речі та всі набрані кілограми у всій красі", – розповіла вона.

Як схуднути до літа швидко: названо ефективний і безпечний спосіб

youtube / The Times of India

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Як схуднути за тиждень на 7 кг: найефективніша дієта

Що робити, якщо набрали зайву вагу

За словами дієтолога, худнути потрібно не терміново, а плавно і без шкоди для здоров'я. Для цього потрібно прибрати харчове сміття з раціону і почати харчуватися грамотно.

  • прийоми їжі кожні 2,5-3 години;

  • складні вуглеводи в першій половині дня.

  • вода - не менше 30-40 мл на 1 кг ваги;

  • чай, каву пити без цукру.

Медушкіна також прописала чек-лист за схемою збалансованого харчування на день при схудненні.

продукти

продукти

pixabay

На сніданок вона порадила вживати білки, складні вуглеводи і жири. На перший перекус – вуглеводи і білки. На обід – складні вуглеводи, білок, жири і клітковину.

На другий перекус – білки, жири, клітковину або складні вуглеводи. А на вечерю – білок, клітковину і рослинні жири. За півгодини до сну дієтолог також порадила вживати білки.

До літа ВСЬОГО 58 днів! Ви до нього готові? ⠀ Перевірте вже зараз, як на вас сидять літні речі! Щоб не було сюрпризів! Ну і звичайно, натисніть на ❤️, якщо чекаєте літо також, як чекаю його я). І дочитайте пост до кінця, там чек-лист по схемі живлення. ⠀ А, якщо серйозно, багато хто з нас набирають зайву за зиму, можливо, це непомітно на перший погляд, але, варто надіти літні речі і всі набрані кілограми у всій красі ... ⠀ Що робити, якщо набрали зайвої за зиму? ⠀ Худнути! Але не терміново за три дні до відпустки, а плавно, без шкоди для здоров'я. Тому, почніть, прямо сьогодні! ⠀ ✅С чого почати? 5 порад як схуднути до літа: ⠀ 1️⃣Уберіте весь харчової сміття з раціону. 2️⃣Начніте харчуватися грамотно: прийоми їжі кожні 2,5-3 години; складні вуглеводи в першій половині дня. вода - не менше 30-40 мл на 1 кг ваги; чай, каву пити без цукру ⠀ Ну, а інші поради ви зможете дізнатися з мого відео🎥 "5 порад, як схуднути до літа", яке вже є на каналі Ютуб і чекає вас за посиланням в шапці мого профіля☝. ⠀ Після перегляду відео, повертайтеся назад, в коментарі і ставте свої запитання). Я тут, щоб допомогти вам. ⠀ ✅Чек-лист за схемою збалансованого харчування на день при схудненні (обов'язково заберіть собі в 🔰) ⠀ 🕗Завтрак: Білки + Складні вуглеводи + Жири ⠀ 🕙1-й Перекус: Складні або прості вуглеводи + Білок ⠀ 🕛Обед: Складні вуглеводи + білок + Жири + Клітковина ⠀ 🕞2-й Перекус: Білки + Жири + Клітковина або (можна) Складні вуглеводи ⠀ 🕡Ужін: білок + Клітковина + Жири (рослинні) ⠀ 🕥Перекус перед сном (за 30 хв до сну): Білки ⠀ перевірте себе, чи всі прийоми їжі у вас згідно з цим чек-листу? Якщо немає, то напиши в коментарях, які саме, будемо виправляти))).

Допіс, Поширення 🏋🏻♀️ # ЛучшаяВМіреХудітельніца (@katya_medushkina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

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Теги
диетасхудненняхарчуванняздоров'я
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