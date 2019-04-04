Як схуднути до літа швидко: названо ефективний і безпечний спосіб

До літа залишилося менше двох місяців, тому зараз саме час починати приводити своє тіло в порядок.

Як це зробити, не завдаючи шкоди для здоров'я, порадила професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна в своєму Instagram.

"Багато хто з нас набирає зайву вагу за зиму, можливо, це непомітно на перший погляд, але, варто вдягнути літні речі та всі набрані кілограми у всій красі", – розповіла вона.

youtube / The Times of India

Що робити, якщо набрали зайву вагу

За словами дієтолога, худнути потрібно не терміново, а плавно і без шкоди для здоров'я. Для цього потрібно прибрати харчове сміття з раціону і почати харчуватися грамотно.

прийоми їжі кожні 2,5-3 години;

складні вуглеводи в першій половині дня.

вода - не менше 30-40 мл на 1 кг ваги;

чай, каву пити без цукру.

Медушкіна також прописала чек-лист за схемою збалансованого харчування на день при схудненні.

продукти pixabay

На сніданок вона порадила вживати білки, складні вуглеводи і жири. На перший перекус – вуглеводи і білки. На обід – складні вуглеводи, білок, жири і клітковину.

На другий перекус – білки, жири, клітковину або складні вуглеводи. А на вечерю – білок, клітковину і рослинні жири. За півгодини до сну дієтолог також порадила вживати білки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

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