Як схуднути без стресу: експерти назвали топ-5 ефективних методів

Британські експерти з програми схуднення Healthy Mummy розповіли, як швидко скинути вагу без стресу для організму.

Так, п'ятьма порадами вони поділилися з виданням Daily Mail. По-перше, фахівці порекомендували виключити з раціону цукор. Це, на їхню думку, найпростіший і найшвидший спосіб "вигнати" жир з живота, а заодно й істотно знизити денну калорійність з'їденого.

Фото: versiya.info

Також варто забути й про ультраперероблені продукти, адже вони провокують ожиріння. Це означає, що доведеться відмовитися не тільки від ковбаси, сосисок та м'ясних делікатесів, але й від білого хліба і пластівців. Експерти рекомендують замінити їх на яловичину, курку та індичку, цільнозерновий хліб і борошно грубого помелу.

Фото: zhenskoe-mnenie.ru

Паралельно з виключенням цукру, мучного та шкідливого, фахівці радять збільшити кількість клітковини та білка в раціоні. Так, за їхніми словами, ви довше будете відчувати себе ситими, а значить, бажання перекусити буде відвідувати вас набагато рідше.

Крім того, експерти радять скласти меню на тиждень і заздалегідь купувати продукти для нього. Так у вас буде менше шансів відхилитися від обраного курсу та замовити нездорову їжу на винос.

Фото: manzanagroup.ru

Також, фахівці зазначають: якщо ви хочете схуднути, завжди пам'ятайте про золоте правило, що 70% успіху залежать від харчування, а 30% — від фізичних вправ. Тому, якщо ви хочете отримати результат, потрібно не тільки правильно харчуватися, але й регулярно добре потіти. Замініть прогулянку на біг або коротке кардіо, робіть вправи для сідниць і присідайте, а також не забувайте про силові тренування.

Фото: gotovim7e.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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