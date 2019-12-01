Як правильно тренуватися: дієтологиня розкрила секрет

Займатися спортом натще чи ні залежить від того, якої мети потрібно домогтися: схуднення або набору м'язової маси.

Дієтологиня Алла Манайкіна на своїй сторінці в Instagram пояснила, в чому полягає різниця, і що можна їсти перед тренуваннями.

"Ті, хто працює на набір, як правило, вибирають силові тренування в залі. І ось в цьому випадку сніданок обов'язковий. По-перше, вуглеводи і жири необхідні для енергії, так як після сну всі ваші запаси виснажені, по-друге, білок – будівельний матеріал для м'язів. Це означає, що сніданок має бути повноцінним і включати всі три компоненти: білки, жири й вуглеводи", – уточнила дієтологиня.

Можна тренуватися натще чи ні pixel

За її словами, варіанти сніданку можуть бути такими: 1) омлет з овочами, сиром і цільнозерновим хлібом; 2) сирники; 3) сир або грецький йогурт з фруктами і гранола; 4) каша з горіхами і яйцем; 5) правильний сендвіч з куркою або рибою, овочами та зеленню.

Уточнюється, що необхідно зробити комфортну перерву між сніданком і тренуванням, щоб їжа не доставила дискомфорту під час спорту.

Схуднення і спорт - кардіо pixabay

"Якщо ж ваша мета – схуднення, в цьому випадку підходять кардіотреніровки середньої інтенсивності. Для кращого результату рекомендують займатися натще, але тільки за умовою, що у вас вистачає сил, не темніє в очах, не нудить і в цілому самопочуття в межах норми. Якщо ж їсти щось з перерахованого, то нескладний сніданок приблизно за годину просто необхідний. Це може бути натуральний йогурт і банан, омлет із зеленню, смузі – щось легке, що не завдасть вам дискомфорту на тренуванні, але при цьому надасть сил", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Інна Забіяка розповіла, чому варто перейти на здорове харчування.

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