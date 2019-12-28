Як правильно харчуватися перед спортзалом: розкрито секрет

Перед тренуванням у спортзалі для ефективного схуднення слід правильно харчуватися.

Відома дієтологиня Світлана Фус розповіла на своїй сторінці в Instagram, що саме потрібно вживати, щоб бути у формі.

"Що робити, якщо перед тренуванням ви відчуваєте млявість і брак сил, а після дуже втомлюєтеся? Вам не вистачає вуглеводів, які необхідні організму для ефективного тренування. Під "вуглеводами", звичайно ж, маються на увазі складні вуглеводи, а не пиріжки і цукерки", – пояснила Фус.

За її словами, відмінним рішенням буде з'їсти за 30-40 хвилин перед тренуванням невелику порцію каші з цільної крупи чи макаронів з твердих сортів борошна, або шматочок цільнозернового хліба. Вуглеводи додадуть сил.

Що є, щоб бути у формі перед спортзалом pixabay

"Якщо після тренування ви відчуваєте втому, то можна відразу ж поїсти. Тим більше, що, якщо ви їли перед тренуванням за 2-2.5 години, а тренування тривало годину, то швидше за все вже й пора", – додала Фус.

За її словами, можна з'їсти щось білково-вуглеводне, наприклад, рибу / птицю + овочі + кашу. Можна додати: фрукти / сухофрукти.

"Глюкоза-підвищує рівень інсуліну в крові і допомагає білкам швидше засвоюватися. Головне, щоб їжа після тренування не була жирною, інакше жир відправиться прямо в депо", – підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус розповіла, як потрібно харчуватися, щоб за новорічні свята не набрати зайві кілограми.

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