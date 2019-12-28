Як правильно харчуватися перед спортзалом: розкрито секрет

Перед тренуванням у спортзалі для ефективного схуднення слід правильно харчуватися.
Відома дієтологиня Світлана Фус розповіла на своїй сторінці в Instagram, що саме потрібно вживати, щоб бути у формі.
"Що робити, якщо перед тренуванням ви відчуваєте млявість і брак сил, а після дуже втомлюєтеся? Вам не вистачає вуглеводів, які необхідні організму для ефективного тренування. Під "вуглеводами", звичайно ж, маються на увазі складні вуглеводи, а не пиріжки і цукерки", – пояснила Фус.
За її словами, відмінним рішенням буде з'їсти за 30-40 хвилин перед тренуванням невелику порцію каші з цільної крупи чи макаронів з твердих сортів борошна, або шматочок цільнозернового хліба. Вуглеводи додадуть сил.
Що є, щоб бути у формі перед спортзалом
pixabay
"Якщо після тренування ви відчуваєте втому, то можна відразу ж поїсти. Тим більше, що, якщо ви їли перед тренуванням за 2-2.5 години, а тренування тривало годину, то швидше за все вже й пора", – додала Фус.
За її словами, можна з'їсти щось білково-вуглеводне, наприклад, рибу / птицю + овочі + кашу. Можна додати: фрукти / сухофрукти.
"Глюкоза-підвищує рівень інсуліну в крові і допомагає білкам швидше засвоюватися. Головне, щоб їжа після тренування не була жирною, інакше жир відправиться прямо в депо", – підсумувала дієтолог.
Що робити, якщо перед тренуванням ви відчуваєте млявість і брак сил, а після сильно устаете❓ ⠀ Вам не вистачає вуглеводів, які необхідні організму для ефективної треніровкі❗ ⠀ Під "вуглеводами", звичайно ж, маються на увазі складні вуглеводи, а не пиріжки і цукерки. 😊 ⠀ Тому, відмінним рішенням буде з'їсти перед тренуванням (за 30-40 хвилин) невелику порцію каші з цільної крупи чи макаронів з твердих сортів борошна, або шматочок цільнозернового хліба - вуглеводи додадуть сил і ви зможете викластися більше, а значить, витратите більше енер ії! ⠀ Якщо після тренування ви відчуваєте втому, то можна відразу ж поїсти. Тим більше, що якщо ви їли перед тренуванням за 2-2.5 години, а сама тренування тривало годину, то швидше за все вже і пора. ⠀ Це може бути щось білково-вуглеводне (наприклад, риба / птах + овочі + каша). До цього прийому їжі можна також додати: ✔Фрукти / сухофрукти (у другій половині дня несолодкі - ківі, грейпфрут) ⠀ Глюкоза-підвищує рівень інсуліну в крові і допомагає білкам швидше засвоюватися. Головне, щоб їжа після тренування не була жирною, інакше жир відправиться прямо в депо. ⠀ Пишіть в коментарях, у вас вистачає енергії до, під час і після тренування?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус розповіла, як потрібно харчуватися, щоб за новорічні свята не набрати зайві кілограми.
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