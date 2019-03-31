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Як позбутися целюліту: відомий дієтолог назвала рецепт

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Позбутися від целюліту і схуднути в ногах у домашніх умовах допоможе курс обгортань.

Рецепт простий, а досягти помітного результату можна всього за кілька тижнів, заявила відомий дієтолог і експерт з правильного харчування Катя Медушкіна у своєму блозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Щоб приготувати суміш для обгортання, нам знадобляться: харчова плівка, оливкова олія, червоний пекучий перець (або чорний мелений перець), мелена кориця, ефірні масла цитрусових дерев і ковдра", – зазначила Медушкіна.

Заздалегідь рекомендується перевірити реакцію тіла на червоний перець, який є сильним алергеном. Це можна зробити, нанісши його на 15-20 хвилин на тіло. У разі алергії, перець можна виключити, залишивши лише корицю.

Всі компоненти необхідно ретельно змішати і нанести на розпарену шкіру. Після цього рекомендується обернутися плівкою або використати ковдру.

Катя Медушкіна

Катя Медушкіна

Скріншот

Суміш наноситься на 15-30 хвилин в залежності від реакції. "Якщо печіння стає нестерпним – негайно змивайте обгортання. Після процедури змиваємо все теплою водою і наносимо на тіло зволожуючий крем", – зазначила дієтолог.

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Катя Медушкіна

Катя Медушкіна

Скріншот

Вона уточнила, що курс становить 10-15 разів з перервою в 2-3 дні.

"Пам'ятайте, що існують протипоказання: це захворювання серцево-судинної системи або нирок, вагітність, варикоз", – пояснила Катя Медушкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі популярні дієти, які вбивають організм.

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Тема
Дієти та фітнес
Місце
Україна
Теги
диетасхуднення
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