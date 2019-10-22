Як набрати вагу і повернутися до форми: розкрито секрет

Часто люди стикаються з протилежною стороною схуднення – відсутністю успіху в наборі ваги.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram розповіла, як можна знову прийти до форми, якщо маси для нормального функціонування організму недостатньо.

"Недолік ваги – це ІМТ (індекс маси тіла) нижче 18,5 і частіше зустрічається у жінок. Найголовніша думка – не можна змушувати себе їсти! Так із здорової харчової поведінки ми можемо отримати порушення. Не забувайте, що є медичні причини, за якими ви не можете набрати вагу і почніть свій шлях з ендокринолога або дієтолога. Це може бути гіпертиреоз, діабет, целіакія, інфекції, розлади харчової поведінки", – пояснила дієтолог.

Вона розповіла, що основи харчування для тих, хто хоче набрати вагу, ідентичні для тих, хто хоче схуднути. Зокрема, потрібно вживати п'ять груп продуктів: овочі, фрукти, цільнозернові, молочні, білкові.

"Метод тарілки, де 1/2 ми наповнюємо фруктами, овочами; 1/4 білком, 1/4 вуглеводами, але діаметр може бути 25 см. Але є ряд важливих правил, які я взяла у Mayo Clinic", – додала вона.

Як набрати вагу "Телеграф"

Зокрема, потрібно планувати раціон заздалегідь, продумувати, що потрібно їсти на роботі, після тренування та інше. Також вибирати їжу з високою енергетичною цінністю: горіхи, ситні смузі, сир, молочні продукти, хліб, картопля, макарони, батончики зернові та з сухофруктів.

"Ваше все – це перекуси, вони мають бути завжди під рукою. Пийте свої калорії. Смузі, білкові коктейлі, нутрідрінк, молочні коктейлі – все це допоможе набрати вагу. Додайте горіхову олію до раціону. Арахісову олію можна мазати на хліб або готувати в неї курку. Завершіть подачу страви грамотно: посипте її сиром або горіхами", – підкреслила дієтолог.

Вона також порадила займатися спортом, тому що він підвищує апетит і допомагає наростити м'язову масу. При чому, вибирати краще силові тренування.

"Спіть не менше 6 годин на добу, провітрюйте приміщення перед сном, не сидіть за годину до сну в гаджетах, не переїжте перед сном", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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