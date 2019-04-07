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Три в одному: відома фітнес-тренер показала просту вправу для схуднення

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Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла про просту вправу, яке діє відразу на кілька груп м'язів.

Відповідний пост з'явився на сторінці Луценко в Instagram. На відео вона показує вправу, яку легко можна виконувати в домашніх умовах без спеціального обладнання.

"Три в одному: попа, прес, розтяжка", – написала тренер. Вона рекомендує робити 3 підходи цієї вправи – на кожну ногу по 15 повторень.

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instagram.com/anitasporty

instagram.com/anitasporty

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Аніта Луценко розповіла, скільки води в день потрібно пити, а також поділилася рецептом смачних сирників.

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Теми
Дієти та фітнессхуднення
Особа
Аніта Луценко
Теги
ВправивидеоInstagram
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