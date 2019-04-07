Три в одному: відома фітнес-тренер показала просту вправу для схуднення

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла про просту вправу, яке діє відразу на кілька груп м'язів.
Відповідний пост з'явився на сторінці Луценко в Instagram. На відео вона показує вправу, яку легко можна виконувати в домашніх умовах без спеціального обладнання.
"Три в одному: попа, прес, розтяжка", – написала тренер. Вона рекомендує робити 3 підходи цієї вправи – на кожну ногу по 15 повторень.
instagram.com/anitasporty
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Аніта Луценко розповіла, скільки води в день потрібно пити, а також поділилася рецептом смачних сирників.
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