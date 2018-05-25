"Треба їсти і спати": дієтолог розповіла, як худнути без дієт

Багато сучасних дівчат спантеличені питанням схуднення, але ще більшу кількість турбуються про те, чи можна, скинувши вагу, підтримувати фігуру не сидячи на "довічній дієті".

Як їсти і при цьому не гладшати? Український дієтолог Людмила Запашна розповіла, що це цілком реально, але потрібно дотримуватися всього кілька простих рекомендацій, пише LeMonade.

Запашна озвучила три головні поради, котрі допоможуть не набирати вагу, а також попрощатися із зайвими кілограмами тим, хто ще не прийшов до заповітної мети.

1. Їсти все-таки потрібно.

За словами Людмили, часто вічна боротьба з вагою - доля тих, хто любить експериментувати з голодними дієтами і кидатися з крайності в крайність. Насправді, їсти потрібно, але важливо "привчити" свій організм до регулярності: сніданок, обід, вечеря, перекуси, і обов'язково пити просту воду в перервах.

"Важливо, щоб у вашому раціоні переважали корисні продукти: каші, м'ясо, риба, овочі. Звичайно, готувати потрібно з мінімальним кількості масла і майонезу. Якщо основу вашого раціону складають страви здорові і корисні, то нічого страшного не станеться, якщо ви з'їсте шматочок торта або булочку, чи дозволите собі келих вина, запевняю вас", - розповіла Запашна.

2. Налаштуйте режим дня.

Також важливо налаштувати режим дня таким чином, щоб залишався час на відпочинок і особливо - повноцінний сон.

"Багато моїх пацієнтів скаржилися, що починають гладшати, хоча "нічого не їм і весь час працюю". Ось в цьому-то і проблема! Будь-які "перекоси" - це стрес для організму і цілком логічно, що він "захищається". Якщо ви працюєте в ненормований графіку - саме час його переглянути. І якщо ви працюєте, наприклад, по змінах - то ранок, то вечір - все одно потрібно знайти час для повноцінного сну", - зазначила Людмила.

3. Будьте активними!

А буває і так, що людина їсть багато (і не завжди дієтично), але при цьому залишається стрункою. У цьому їй допомагає активний спосіб життя.

"Я завжди наполягаю: спорт - обов'язкова складова життя здорової людини. Це не означає, що потрібно виснажувати себе тренуваннями, але щоденна розминка або зарядка має бути присутня. А по можливості, звичайно, потрібно вибирати активний відпочинок - їзда на велосипеді, плавання в басейні, їзда на конях. Вибирайте, що вам більше подобається. Так що підрезюмую: треба їсти, спати і рухатися", - підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сучасні дієтологи зруйнували цей міф і довели, що деякі жирні продукти, навпаки, сприяють зниженню ваги.