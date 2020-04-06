Повністю відмовлятися не потрібно: дієтологиня розвінчала головні міфи про цукор при схудненні

Цукор, доданий в їжу "промисловим шляхом", є шкідливим і його варто виключити, однак від більшості "солодких" від природи продуктів, наприклад, як фрукти або "молочка", не варто відмовлятися.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дієтологиня Вікторія Кляуз. Вона викрила найпопулярніші міфи про солодощі та цукор при схудненні.

Солодощі pexels.com

Топ міфів про цукор (далі цитуємо):

Мозку потрібна "глюкозка"

Топове виправдання моїх пацієнтів, у яких на 3-4 день правильного харчування починається "цукрова ломка".

Справді, мозку потрібна глюкоза – постійно. Тому в клітинах є спеціальні рецептори, які "в будь-якому випадку" отримують свою порцію цукру – незалежно від того спите ви, "розумово працюєте" або нервуєте.

Треба прибирати не тільки цукор, а й фрукти з молочкою

Магазинні цукри, які додані в їжу промисловим шляхом – завжди в надлишку і шкідливі. Фруктоза в яблуці або лактоза в склянці молока – не надто вплине на ваше схуднення.

Не забувайте, що природні цукри знаходяться в "компанії" мікроелементів, вітамінів і клітковини. Тому, виключивши фрукти і молочку, ви позбавляєте себе й корисностей.

pexels.com

Прибрала цукор і все?

Перша помилка багатьох – зменшити основну порцію в два рази, щоб був десерт. Коли ж десерти виключаються – то залишається голод і "я хоч як би не наїлася, чогось не вистачає". Голод можна терпіти кілька днів-тиждень, а потім буде зрив на той же цукор. Тому не забувайте про білок і корисних жири.

Якщо є багато цукру – буде цукровий діабет

Не зовсім так. Надлишок цукру призводить до накопичення жиру, а зайва вага сприяє порушенню вуглеводного обміну й появи цукрового діабету. Але існує і ряд інших чинників.

Солодощі pexels.com

Замість цукру можна використовувати замінники

Можна, але замінивши один цукор на "інший", ви не позбудетеся від цукрової "залежності". Це самообман. А ось якщо поступово зменшувати кількість і в підсумку повністю прибрати цукор, то користі буде більше. Адже в такому випадку навіть на "угамування цукрової тяги" вам знадобиться набагато менше, ніж за часів, коли ви використовували цукрозамінники. Вашим рецепторам буде досить буквально невеликого шматочка солодощів.

Замість цукру можна використовувати сироп агави, мелясу, патоку, кукурудзяний сироп, мед

Можна – але це той же цукор. Це далеко не "безкалорійні" продукти, у всьому повинна бути міра.

Якщо прибрати цукор – то можна схуднути

Починати потрібно з промислових цукрів, мінімізувати або виключити їх повністю. Часто тільки завдяки цьому можливо схуднути. Але іноді потрібен повний перегляд харчування та вихід на абсолютно інший раціон.

Як писав OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня Ольга Усенко розповіла, як правильно харчуватися на карантині, щоб залишатися у формі.

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