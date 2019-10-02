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2 жовтня • оновлено в 17:59
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Скинув 40 кг! Шанувальники не впізнали зірку "Поліцейського з Рубльовки"

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Зірка популярного російського серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов після схуднення на 40 кілограмів став невпізнанним для шанувальників.

Як повідомляє видання "7днів", кіностудія Legio Felix, компанія PREMIER Studios і дистриб'ютор Central Partnership представили першу сцену з фільму "Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля 2", який вийде на екрани в грудні, в якому він знімався.

Так, через рік після виходу попередньої новорічної історії про копів із Рубльовки, слідчий на прізвисько Мухіч змінився до невпізнання, навівши багато "шереху" в мережі.

Роман Попов до схуднення

Роман Попов до схуднення

instagram.com/romapopof

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Попов скинув 40 кг, через що навіть ширилися чутки, що він не з'явиться в сіквелі. Але продюсери все ж розвіяли побоювання фанатів, показавши актора глядачам.

Роман Попов після схуднення в сіквелі

Роман Попов після схуднення в сіквелі

Роман Попов в сіквелі після схуднення

Роман Попов в сіквелі після схуднення

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися перші фото схудлого Попова після схуднення, які викликали захват користувачів.

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Росія
Теги
схуднення Краса диета Фітнес
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че в украине есть шанувальники агрессорских сериалов? кожедуб срочно возглавь колонну для ареста предателей)))
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