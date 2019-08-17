Потрібно виключити: названо продукти, що заважають схуднути

Для ефективного схуднення необхідно виключити з раціону кілька продуктів, які вважаються дієтичними, але насправді ними не є.
Про це розповіла професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, чим вони шкідливі.
Фітнес-батончики, за її словами, відносяться саме до такої категорії. Вони містять величезну кількість простих вуглеводів.
Також до списку нездорових продуктів потрапили фруктові йогурти, так як вони містять величезну кількість цукру, консерванти, барвники та інші інгредієнти.
Фото: joinfo.ua
Насіння теж виявилися не такими нешкідливими для фігури. У 100 грамах продукту міститься 578 ккал, з яких 53% – жири.
Не їж ЦІ ПРОДУКТИ, ЯКЩО В ТЕБЕ ЗАЙВИЙ ВЕС 👇 ⠀ Я зараз не буду говорити про очевидні речі на кшталт мучного та солодкого. З ними все зрозуміло: ні зниження ваги, ні здоров'ю вони не сприяють. ❌ З меню їх краще виключити зовсім. ⠀ Про продуктах, які видають себе за правильне і навіть дієтичне харчування, але насправді їм не є, теж багато хто знає. І я багато разів про них вам розповідала, пам'ятаєте? ⠀ ❌Напрімер, фітнес-батончики, які від фітнесу так само далекі, як і від здорового харчування, через величезну змісту простих вуглеводів. Або фруктові йогурти, які так привабливо і "здорОво" виглядають. А на ділі в них така кількість цукру, що денну норму з лишком перекриває один стаканчик. І це не кажучи вже про решту складі з консервантами, барвниками та іншими, м'яко кажучи, не корисними інгредієнтами. ⠀ Але є ще продукти, які ми вважаємо нешкідливими або корисними. А найчастіше просто не помічаємо і не замислюємося, як вони впливають на наш вагу. ⠀ Візьмемо, наприклад, звичайні насіння. 🌻 Хто любить полузгать під серіальчік або на дачі ввечері - признавайтесь)) Це ж не їжа, так, руки зайняти! ⠀ ❗️А між тим, в 100 грамах насіння соняшнику 578 ккал! І майже 53% з них - жири. ⠀ І якщо ви за вечір із задоволенням під розмови "наклацали" стандартну упаковку насіння в 200 грамів - то 2/3 вашої добової калорійності і практично повна добова норма жирів вже у вас всередині. А ви ж, на вашу думку, навіть нічого не з'їли! ⠀ Про яку нормі калорій може йти мова при такому розкладі! ⠀ ✅ Про те, які ще продукти нашого щоденного раціону - наші приховані, але дуже підступні вороги, розповідаю в моєму новому відео, яке я випустила сьогодні на моєму YouTube-каналі. Переходьте за посиланням в шапці профіля👆і дивіться відео "Ніколи не їж це, якщо твоя вага більше 80 кг". І натисніть на літачок, щоб поділитися постом з подругами, подивитися цей ролик корисно буде всім. ⠀ Після перегляду обов'язково напишіть в коментарях, чи є продукти з мого відео в вашому раціоні? А готові з ними розлучитися заради стрункої фігури? 😉 ⠀ # отказиваемся_от_с_Медушкіной
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медушкіна озвучила основні помилки, які часто допускають при екстреному схудненні після відпустки.
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