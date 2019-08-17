Потрібно виключити: названо продукти, що заважають схуднути

Для ефективного схуднення необхідно виключити з раціону кілька продуктів, які вважаються дієтичними, але насправді ними не є.

Про це розповіла професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, чим вони шкідливі.

Фітнес-батончики, за її словами, відносяться саме до такої категорії. Вони містять величезну кількість простих вуглеводів.

Також до списку нездорових продуктів потрапили фруктові йогурти, так як вони містять величезну кількість цукру, консерванти, барвники та інші інгредієнти.

Фото: joinfo.ua

Насіння теж виявилися не такими нешкідливими для фігури. У 100 грамах продукту міститься 578 ккал, з яких 53% – жири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медушкіна озвучила основні помилки, які часто допускають при екстреному схудненні після відпустки.

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