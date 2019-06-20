Переможниця "Холостяк-9" розкрила секрет схуднення

Переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова розкрила секрет свого схуднення.

На сторінці в Instagram вона відповіла численним шанувальникам, що без тренувань і здорового харчування не обійтися, а набряклість зняти і вивести воду допомагає процедура кріоліполіз.

"Перше, що вам потрібно – це знайти мотивацію. Я страшенно лінива, свою мотивацію знайшла в Микиті Добриніні (головний герой "Холостяк-9", - ред.) І кайфую від цього. Друге – це регулярні тренування і харчування. Я сиджу на сольовій дієті. Вранці їмо каші на воді з сухофруктами та хлібці з авокадо, а після салати з рибою або м'ясом, фрукти та овочі теж в раціоні. Микита може їсти ще рис, гречку і яйця", – написала вона.

Даша Квіткова після тренування Instagram @ kvittkova

За словами Квіткової, в процесі важливо пити багато води, а також ходити на масажі. Сама Даша ходить на кріоліполіз – апаратна методика, яка коригує фігуру без операційних втручань, а тільки лише під впливом холоду.

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"Коротше, я не особливо вірю в схуднення від одного апарату, без занять спорту, правильного харчування та інше, але ця штука якась магічна. Що змінилося? Мені допомогло зняти набряк і вивело зайву воду. Пішло 3 см. Це результат після першого разу", – додала вона.

Квіткова продемонструвала знімки до і після процедури, які були зроблені з різницею в годину.

Фото до процедури Instagram @kvittkova

Фото після процедури Instagram @kvittkova

"Дива, на жаль, не буває. Або ви домагаєтеся красивого тіла правильним і здоровим шляхом, або отримуєте купу проблем з організмом, здоров'ям і нервовою системою", – підсумувала вона.

Даша Квіткова та Микита Добринін Instagram @ kvittkova

Даша Квіткова Instagram @ kvittkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

На пост шоу герої все ж підтвердили чутки, що до сих пір разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Нещодавно Квіткова показала тату на інтимному місці у вигляді троянди, яка є символом проекту.

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