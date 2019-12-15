Не -2 кг за тиждень: фітнес-тренерка розповіла, як правильно худнути

Нормальним скиданням ваги за тиждень під час схуднення вважається 500 грамів.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла відома фітнес-тренерка Аніта Луценко, заспокоївши тих, хто переймається через повільний результат.
"Я часто чую, як хтось психує, якщо на вагах вранці немає -1, а краще -2 кг після більш-менш нормального харчування протягом дня! Так ось! У мене до вас з одного боку гарні, з іншого – погані новини. Нормальне, звичайне скидання ваги – це саме 500 грамім за тиждень", – зазначила Луценко.
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За її словами, це відмінний результат. У деяких може бути краще, особливо якщо сходять набряки, але в процесі схуднення важливий саме жир, а не вода.
"Просто майте терпіння та пам'ятайте про маятник! Хитнеться в одному напрямку, чекай віддачі і в іншу, і в схудненні це як не можна крутіше підтверджується. Терпіння вам і натхнення в поступовій роботі над собою. І так! Помічайте обсяги більше, ніж кг. Це куди важливіше", – підсумувала Луценко.
Я часто чую, як хтось психує і розбудовується якщо на терезах вранці немає -1, а краще -2 кг 😎 після більш-менш нормального харчування цілий день! Так ось! У мене до вас з одного боку гарні, з іншого погані новості🤪 Нормальний, звичайний скид веса- це саме 500 г / тиждень! Це відмінно, ви молодець! Прям вогонь! Так тримати і все в цьому ж дусі) так, буває і більше, особливо якщо сходять набряки. Але нам же важливий саме жир, а не вода. Просто майте терпіння і пам'ятайте про маятник! Хитнеться в одну сторону, чекай віддачі і в іншу і в схудненні це як не можна крутіше підтверджується. Так що терпіння вам і натхнення в поступовій роботі над собою. PS У зваження люди не мають більше ніяких турбот крім Схуднення і мають екстремально зайву вагу від якого організм з радістю прощається, щоб вижити. І після великого скидання часто йде зупинка. І так! Уважайте обсяги більше, ніж кг;) це куди важливіше!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко пояснила, чому перед тренуванням обов'язково потрібно їсти заздалегідь.
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