Не -2 кг за тиждень: фітнес-тренерка розповіла, як правильно худнути

Нормальним скиданням ваги за тиждень під час схуднення вважається 500 грамів.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла відома фітнес-тренерка Аніта Луценко, заспокоївши тих, хто переймається через повільний результат.

"Я часто чую, як хтось психує, якщо на вагах вранці немає -1, а краще -2 кг після більш-менш нормального харчування протягом дня! Так ось! У мене до вас з одного боку гарні, з іншого – погані новини. Нормальне, звичайне скидання ваги – це саме 500 грамім за тиждень", – зазначила Луценко.

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За її словами, це відмінний результат. У деяких може бути краще, особливо якщо сходять набряки, але в процесі схуднення важливий саме жир, а не вода.

"Просто майте терпіння та пам'ятайте про маятник! Хитнеться в одному напрямку, чекай віддачі і в іншу, і в схудненні це як не можна крутіше підтверджується. Терпіння вам і натхнення в поступовій роботі над собою. І так! Помічайте обсяги більше, ніж кг. Це куди важливіше", – підсумувала Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко пояснила, чому перед тренуванням обов'язково потрібно їсти заздалегідь.

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