Худнути можна дешево! Названо альтернативу дорогим корисним продуктам

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова назвала дешеві аналоги корисних продуктів для схуднення.
На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що у багатьох здається помилкове враження про дорожнечу правильного раціону через стереотип щодо його компонентів: червона риба, масло авокадо і насіння Чіа.
Як вибирати продукти і перейти на правильне харчування
Планувати раціон вдома, для чого потрібно розписати, що буде приготовлено протягом тижня. Скласти список з необхідних продуктів: цільнозернові (крупи, хліб, макарони), овочі і фрукти, білкова їжа (риба, м'ясо, птиця, бобові), масло і молочні продукти.
Похід в магазин за овочами
pixabay
Перед походом до супермаркету перевірити на сайті акції та вигідні пропозиції. А в магазині вибрати сезонні овочі / фрукти або заморожені, але обов'язково читати склад і вибирати без цукру.
Частину м'яса заморозити, а також робити 1-2 вегетаріанських дня на тиждень, коли цей продукт можна замінити квасолею, горохом, нутом або яйцями. Використовувати відразу їжу, що швидко псується (рибу, зелень, ягоди).
Купівля м'яса
pixabay
Альтернативи дорогим корисним продуктам
Цільнозернові крупи і продукти: гречка, ячна крупа, овес, пшоно, жито, хліб зі шпалерного борошна, вівсяні, ячмінні, житні пластівці довгого варіння, хлібці.
Фрукти / овочі (яблука, банани, морква, буряк, цибуля, капуста, редька, зелень).
Джерела білка: курка, субпродукти, риба (не тільки червона, а й оселедець атлантичний, сардини, скумбрія, мідії, райдужна форель). А також горох, квасоля і сочевиця.
Молочні продукти: кефір, йогурт, сир 5% жирності.
Масло: для теплової обробки підходить топлене вершкове. Дешевше вийде топлений тваринний жир.
На жаль, часто складається враження, що здорове харчування це дорого. Що це обов'язково червона риба, масло авокадо і насіння Чіа. Але це не так і сьогодні я хочу це довести! Не забудьте зберегти пост! ✅Планіруйте свій раціон будинку. Ви знаєте, що вам потрібні цельнозновие (крупи, хліб, макарони), овочі і фрукти, білкова їжа (риба, м'ясо, птиця, бобові), масло і молочні продукти. Напишіть, що ви купите з кожної групи, що приготуєте протягом тижня. ✅Перед походом до супермаркету, перевірте на сайті акції та вигідні пропозиції, відзначте, що вам потрібно взяти. ✅В магазині вибирайте сезонні овочі / фрукти або заморожені, вони нітрохи не поступаються свіжим, тільки читайте склад і вибирайте без цукру. ✅Поскольку більшу частину бюджету займає м'ясо, якщо зустрічаєте вигідні пропозиції, заморожувати частину, а також робіть 1-2 вегетаріанських дня в тиждень, де м'ясо можна замінити квасолею, горохом, нутом, яйцями. ✅Планіруйте відразу використовувати швидкопсувні продукти (рибу, зелень, ягоди) ✅Помніте, що завжди є здорові альтернативи! ✔️Недорогіе цільнозернові крупи: гречка, ячна крупа, овес, пшоно, жито. Також в якості джерела цільного зерна виступає хліб зі шпалерного борошна, вівсяні, ячмінні, житні пластівці довгого варіння, хлібці. ✔️Недорогіе фрукти / овочі (але залежить від місця проживання: яблука, банани, морква, буряк, цибуля, капуста, редька, зелень. ✔️Недорогіе джерела білка: курка, субпродукти, риба (до речі, джерело Омега-3 не тільки червона, але і оселедець атлантичний, сардини, скумбрія, мідії, райдужна форель). Не забувайте про горосі, квасолі і сочевиці, дешевше відварювати самим. ✔️Недорогіе молочні продукти: кефір, йогурт, сир 5% ✔️Недорогое масло: для теплової обробки відмінно підходить топлене вершкове або дешевше топлений тваринний жир (не дивуйтеся), в све жем вигляді будь-яку рослинну, але краще оливкова. Ось і все! Плануйте, харчуйтеся різноманітно і не вірте в Суперфуд! ❤️А вам була актуальна стаття?
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