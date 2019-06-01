Худнути можна дешево! Названо альтернативу дорогим корисним продуктам

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова назвала дешеві аналоги корисних продуктів для схуднення.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що у багатьох здається помилкове враження про дорожнечу правильного раціону через стереотип щодо його компонентів: червона риба, масло авокадо і насіння Чіа.

Як вибирати продукти і перейти на правильне харчування

Планувати раціон вдома, для чого потрібно розписати, що буде приготовлено протягом тижня. Скласти список з необхідних продуктів: цільнозернові (крупи, хліб, макарони), овочі і фрукти, білкова їжа (риба, м'ясо, птиця, бобові), масло і молочні продукти.

Похід в магазин за овочами pixabay

Перед походом до супермаркету перевірити на сайті акції та вигідні пропозиції. А в магазині вибрати сезонні овочі / фрукти або заморожені, але обов'язково читати склад і вибирати без цукру.

Частину м'яса заморозити, а також робити 1-2 вегетаріанських дня на тиждень, коли цей продукт можна замінити квасолею, горохом, нутом або яйцями. Використовувати відразу їжу, що швидко псується (рибу, зелень, ягоди).

Купівля м'яса pixabay

Альтернативи дорогим корисним продуктам

Цільнозернові крупи і продукти: гречка, ячна крупа, овес, пшоно, жито, хліб зі шпалерного борошна, вівсяні, ячмінні, житні пластівці довгого варіння, хлібці.

Фрукти / овочі (яблука, банани, морква, буряк, цибуля, капуста, редька, зелень).

Джерела білка: курка, субпродукти, риба (не тільки червона, а й оселедець атлантичний, сардини, скумбрія, мідії, райдужна форель). А також горох, квасоля і сочевиця.

Молочні продукти: кефір, йогурт, сир 5% жирності.

Масло: для теплової обробки підходить топлене вершкове. Дешевше вийде топлений тваринний жир.

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