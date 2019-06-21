Голод ввечері: як не переїдати перед сном

Щоб впоратися із сильним почуттям голоду після вечері, який надалі додає зайві кілограми, необхідно дотримуватися правил.
Відомий дієтолог Катя Медушкіна написала на своїй сторінці в Instagram дієві поради, щоб "жор" не міг перешкоджати схудненню.
"Спочатку про причини виникнення звірячого голоду пізно ввечері та вночі. Швидше за все через зайнятість ви пропускаєте прийоми їжі протягом дня. А ті, що трапляються, складно назвати повноцінними. Увечері, як наслідок, виникає звірячий апетит, адже організм намагається добрати те, чого йому недодали протягом дня. Зворотня проблема – ви не їсте після 6 вечора або захоплюєтеся незбалансованими дієтами. Результат буде той самий", – пояснила вона.
За словами Медушкіної, існує кілька дій, які допоможуть впоратися з вечірнім / нічним "жором".
Що робити, щоб не переїдати перед сном
Їжа в контейнерах
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Повноцінні сніданок, обід і вечеря, кілька перекусів із перервами в 2,5-3 години.
Аналіз раціону: в ньому мають бути білки і складні вуглеводи, тому що переробка вимагає більше часу, а почуття ситості зберігається довше.
Оцінка калорійного дефіциту: допустимий – 20% від нормальної добової калорійності для бажаного ваги. Якщо їсти менше, то зриви і "зажори" – питання часу.
Харчуватися ввечері: повноцінна вечеря має бути за 2,5-3 години до сну, а за 40-60 хвилин – білковий перекус: маложирний кефір, йогурт або сир.
Заздалегідь продумати раціон і розкласти їжу по контейнерах.
Перевірка балансу споживаної води: норма – 30-40 мл води на 1 кг ваги щодня.
Очищення холодильника і шафи від харчового сміття.
Що робити, якщо хочеться їсти після вечері? ⠀ Проблема для багатьох актуальна, судячи з ваших безперервним питань. Ставте ❤️, якщо цікаво, як з цим впоратися. І будемо розбиратися. ⠀ 🔴Сначала про причини виникнення звірячого голоду пізно ввечері і вночі. ⠀ Швидше за все через зайнятість ви пропускаєте прийоми їжі протягом дня. А ті, що все-таки трапляються, складно назвати повноцінними. Увечері, як наслідок, виникає звірячий апетит, адже організм намагається добрати те, чого йому недодали протягом дня. ⠀ Зворотній проблема - ви не їсте після 6 вечора або захоплюєтеся незбалансованими дієтами. Результат буде той же. ⠀ 🔵А тепер по пунктах, ЩО РОБИТИ, щоб впоратися з вечірнім жором: ⠀ ✅ У вас повинні бути повноцінні сніданок, обід і вечерю плюс пара корисних перекусів з перервами в 2,5-3 години. ⠀ ✅Проаналізіруйте раціон. Приділіть увагу достатності білків і складних вуглеводів. Їх переробка вимагає більше часу, тому почуття ситості зберігається довше. ⠀ ✅Оценіте калорійний дефіцит. Максимально допустимий - 20% від нормальної добової калорійності для бажаного ваги. Якщо ви будете їсти менше, то зриви і зажори - це просто питання часу. ⠀ ✅Есть ввечері необхідно. Повноцінний вечеря повинна бути за 2,5-3 години до сну, а за 40-60 хвилин - білковий перекус. Найкраще почекають маложирні кефір, йогурт, сир. ⠀ ✅ Заздалегідь продумуйте свій раціон, готуйте, розкладайте їжу по контейнерах, щоб ніяка зайнятість не змусила вас пропустити прийом їжі або звільнитися печивом на бігу. ⠀ ✅Проверьте баланс споживаної води. Підтримуйте норму 30-40 мл води на 1 кг ваги щодня. Жага часто видає себе за голод. ⠀ ✅ Вичистіть свій холодильник і кухонні шафи від харчового сміття, щоб не вистачати перше, що потрапило під руку, вечорами за серіалами. ⠀ Збережіть пост в закладки 🔰 і регулярно заглядайте. Згодом дії стануть звичкою - і необхідність в набігах на холодильник вечорами зійде нанівець. ⠀ А у вас буває відчуття голоду ввечері або вночі? Як справляєтеся? Розкажіть в коментарях. ⠀ # КатяМедушкіна_полезное
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Інна Забіяка розповіла, як не набрати зайву вагу у відпустці, де зазвичай існує багато спокус.
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