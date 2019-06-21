Голод ввечері: як не переїдати перед сном

Щоб впоратися із сильним почуттям голоду після вечері, який надалі додає зайві кілограми, необхідно дотримуватися правил.

Відомий дієтолог Катя Медушкіна написала на своїй сторінці в Instagram дієві поради, щоб "жор" не міг перешкоджати схудненню.

"Спочатку про причини виникнення звірячого голоду пізно ввечері та вночі. Швидше за все через зайнятість ви пропускаєте прийоми їжі протягом дня. А ті, що трапляються, складно назвати повноцінними. Увечері, як наслідок, виникає звірячий апетит, адже організм намагається добрати те, чого йому недодали протягом дня. Зворотня проблема – ви не їсте після 6 вечора або захоплюєтеся незбалансованими дієтами. Результат буде той самий", – пояснила вона.

За словами Медушкіної, існує кілька дій, які допоможуть впоратися з вечірнім / нічним "жором".

Що робити, щоб не переїдати перед сном

Їжа в контейнерах Depositphotos

Повноцінні сніданок, обід і вечеря, кілька перекусів із перервами в 2,5-3 години.

Аналіз раціону: в ньому мають бути білки і складні вуглеводи, тому що переробка вимагає більше часу, а почуття ситості зберігається довше.

Оцінка калорійного дефіциту: допустимий – 20% від нормальної добової калорійності для бажаного ваги. Якщо їсти менше, то зриви і "зажори" – питання часу.

Харчуватися ввечері: повноцінна вечеря має бути за 2,5-3 години до сну, а за 40-60 хвилин – білковий перекус: маложирний кефір, йогурт або сир.

Заздалегідь продумати раціон і розкласти їжу по контейнерах.

Перевірка балансу споживаної води: норма – 30-40 мл води на 1 кг ваги щодня.

Очищення холодильника і шафи від харчового сміття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Інна Забіяка розповіла, як не набрати зайву вагу у відпустці, де зазвичай існує багато спокус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!