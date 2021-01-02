Дієтологи розвінчали популярні міфи про правильне харчування

Дієтологи з США Ванесса Ріссето й Тамар Сем'юелс назвали поширені міфи про здорове харчування.

Так, за словами експертів, багато хто помилково вважає мед і сироп агави більш корисними, ніж цукор, пише Business Insider. Однак у цих продуктах міститься той же цукор, який нічим не кращий за звичайний, оскільки організм засвоює його тим самим способом.

Також дієтологи спростували твердження про те, що їжу без жиру завжди можна назвати здоровою, бо й без жиру вона може бути шкідливою і, крім того, може перестати давати відчуття насичення. Тому фахівці порекомендували як оптимальний варіант споживання нормальних порцій жиру.

Також експерти розповіли, що вісім склянок води на день не можна вважати єдиною нормою для кожного. Потрібна кількість води залежить від ваги людини. Більшості слід пити близько двох літрів на добу, але основна їх частина і так надходить до організму з їжею і напоями, зазначають дієтологи.

Але найбільша помилка, за словами експертів, – вважати червоне вино корисним для серця: один келих вина не завдасть істотної шкоди, але й не принесе користі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Олена Кален розповіла, що не варто їсти перед сном: ці продукти можуть призвести до порушення сну та набору зайвої ваги.