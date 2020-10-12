Дієти на осінь: як не набрати вагу на зиму

Щоб підтримувати гарне самопочуття та ідеальну фігуру, необхідно підібрати відповідний конкретній порі року режим харчування.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам про три дієти на осінь.

Фруктово-овочева дієта

Ця дієта також має означати відмову від м'яса, риба, яєць, сала, вершкового масла, цукру, солодощів, консервів, соків у пакетах, газованої води, алкоголю, кави, міцного чаю, гострого, копченого і солоного.

Зате можна їсти овочі, фрукти, мед, сухофрукти в невеликих кількостях, нежирні йогурти і кефір, злакові пластівці, каші, необроблений рис, житній та зерновий хліб. Головне – протриматися в такому режимі один тиждень.

Осіння дієта

Сніданки:

пшоняна каша з гарбузом, 200 г + стакан молока з чайною ложкою кави;

гречана каша, 200 г + 100 г йогурту з зеленню + чай або кава з медом;

запіканка з 200 г знежиреного сиру, двох яєчних білків і гарбуза або яблук + кава;

омлет з одного яйця, трьох білків, з грибами, помідорами або шпинатом + цільнозернові хлібці.

Обіди:

овочевий суп, 200-300 мл + цільнозернова булочка + 100-200 г курячої грудки на пару;

тушкована капуста + печена картоплина + 100-200 г риби або рибна котлета на пару;

овочевий салат + порція яловичини + 100 г відвареної гречки.

Вечері:

креветки, 200-300 г + лимонний сік + зелень;

лосось, форель або макрель, 200 г + лимонний сік;

знежирений сир, 200 г + половинка великого яблука;

кефір 250 мл + порція брюссельської капусти на пару + висівки.

Перекуси: свіжі фрукти + шматочок твердого або ложечка кисломолочного сиру. Також дозволяється 30 г горіхів і 1-2 сухофрукти.

Яблучна дієта

Це одна з найбільш жорстких дієт, яка підходить далеко не всім. Для початку варто проконсультуватися з лікарем і переконатися, що ваша травна система впорається з нею.

У перший день потрібно з'їсти 1 кг яблук, в другий – 1,5 кг, в третій – 2 кг, в четвертий – 1,5 кг, в шостий – знову 1 кг.

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