Чому стегна худнуть, а живіт ні: дієтологиня розкрила секрет

Багато хто стикається з проблемою, коли худне одна частина тіла, а в самій проблемній зоні жир не спалюється.
Відома дієтологиня та експерт з правильного харчування Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram пояснила, що немає приводу для занепокоєння, оскільки у всіх цей процес проходить по-різному, потрібно лише докласти зусиль.
"Все тіло схудло, а живіт залишився, яким і був! Чому в одних живіт худне в останню чергу, а в інших відразу, але залишаються, наприклад, стегна? Ми всі різні, і типи відкладення жиру в нас теж різні. Комусь пощастило мати рівномірний, в цьому випадку тіло набирає та худне з однаковою швидкістю в усіх зонах. І є нерівномірні, що визначаються генетично, коли жирові відкладення концентруються в одній або декількох проблемних зонах – сідницях, стегнах, на животі та інше", – зазначила вона.
Жир на животі
подробиці
За словами Медушкіної, з місць, де жир накопичується в першу чергу, він йде останнім. А коли спалюється зайвий прошарок у всьому тілі, прийде момент, в який він покине й проблемну зону.
"Як виглядає процес спалювання жирів та на яких принципах він побудований? Кількість енергії, що надходить в організм з їжею, має бути меншою за кількість енергії, що витрачається нашим організмом протягом доби. Важливо дотримання здорового балансу білки / жири / вуглеводи, що вбереже вас від проблем зі здоров'ям і зависань у "вагомому плато". Третє – підтримка рівного рівня цукру в крові (дробове харчування кожні 3 години)", – пояснила вона.
Жир на стегнах
Ще одним моментом, за словами Медушкіної, є регулярні фізичні навантаження, які посилять витрату глюкози й глікогену, а також окислення жирів та використання їх в якості джерела енергії.
Все тіло схудли, а живіт залишився, яким і був! ⠀ Чому у одних живіт худне в останню чергу, а у інших він йде відразу, але залишаються, наприклад, стегна? Займаємося однаково, їмо одне і те ж, а ефект різний. ⠀ Став ❤️, якщо помічала таке. ⠀ Ми всі різні, і типи жироотложения у нас теж різні. ⠀ ▪Кому-то пощастило мати рівномірний, в цьому випадку тіло набирає і худне з однаковою швидкістю в усіх зонах. ▪І є нерівномірні, що визначаються генетично, коли жирові відкладення концентруються в одній або декількох проблемних зонах - сідницях, стегнах, животі і т.д. ⠀ ☝Іменно з місць, де жир накопичується в першу чергу, він останнім і йде. ⠀ Але коли ви спалюєте його у всьому тілі, прийде момент, коли йти більше не буде звідки - тоді жир покине вашу проблемну зону. ⠀ ❓Что з себе представляє процес спалювання жирів і на яких принципах він побудований? ⠀ ✅Самое головне: ❗️колічество енергії, що надходить в організм з їжею, має бути меншою за кількість енергії, що витрачається нашим організмом протягом доби. ⠀ ✅Во-друге, важливим є дотримання здорового балансу білки / жири / вуглеводи, що вбереже вас від проблем зі здоров'ям і зависань в "вагомий плато". ⠀ ✅Третье - підтримання рівного рівня цукру в крові (дробове харчування кожні 3 години). ⠀ ✅І четвертий момент - це регулярні фізичні навантаження, які посилять витрата глюкози і глікогену (полісахарид, своєрідне "депо" енергії в печінці і м'язах) і посилять процес окислення жирів і використання їх як джерело енергії. ⠀ Всім цим ми докладно займаємося в моєму проекті "Плоский животик". І проблеми з не бажають зникати животом дуже швидко відступають. Гортай карусельку👆 - відгуки учасниць розкажуть про результати краще за мене) ⠀ Проект стартує вже післязавтра - 15 грудня. Якщо хочеш теж попрощатися з животом і зустріти новий рік у відмінній формі, швидше за пиши мені в директ або на вотсап +7 (965) 458-29-05. ⠀ А твій живіт худне першим або останнім? Розкажи в коментарях, що ти для цього робиш? ⠀ # КатяМедушкіна_полезное # ПлоскійЖівотік_за_2неделі
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