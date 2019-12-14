Чому стегна худнуть, а живіт ні: дієтологиня розкрила секрет

Багато хто стикається з проблемою, коли худне одна частина тіла, а в самій проблемній зоні жир не спалюється.

Відома дієтологиня та експерт з правильного харчування Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram пояснила, що немає приводу для занепокоєння, оскільки у всіх цей процес проходить по-різному, потрібно лише докласти зусиль.

"Все тіло схудло, а живіт залишився, яким і був! Чому в одних живіт худне в останню чергу, а в інших відразу, але залишаються, наприклад, стегна? Ми всі різні, і типи відкладення жиру в нас теж різні. Комусь пощастило мати рівномірний, в цьому випадку тіло набирає та худне з однаковою швидкістю в усіх зонах. І є нерівномірні, що визначаються генетично, коли жирові відкладення концентруються в одній або декількох проблемних зонах – сідницях, стегнах, на животі та інше", – зазначила вона.

Жир на животі подробиці

За словами Медушкіної, з місць, де жир накопичується в першу чергу, він йде останнім. А коли спалюється зайвий прошарок у всьому тілі, прийде момент, в який він покине й проблемну зону.

"Як виглядає процес спалювання жирів та на яких принципах він побудований? Кількість енергії, що надходить в організм з їжею, має бути меншою за кількість енергії, що витрачається нашим організмом протягом доби. Важливо дотримання здорового балансу білки / жири / вуглеводи, що вбереже вас від проблем зі здоров'ям і зависань у "вагомому плато". Третє – підтримка рівного рівня цукру в крові (дробове харчування кожні 3 години)", – пояснила вона.

Жир на стегнах

Ще одним моментом, за словами Медушкіної, є регулярні фізичні навантаження, які посилять витрату глюкози й глікогену, а також окислення жирів та використання їх в якості джерела енергії.

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