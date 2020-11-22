Чому постійно хочеться їсти: дієтолог пояснив проблему

Почуття голоду, що не минає, не тільки заважає схудненню, але й може бути тривожним знаком організму.

Про це розповіла дієтолог Валентина Івушкіна на своїй сторінці в Instagram. Так, за її словами, організм у здоровому стані без труднощів переносить перерви в їжі по 4 і 5 годин.

Якщо ж людина голодна вже через одну-дві години, причин може бути кілька.

1. Надмірний ріст бактерій, коли людина годує не тільки себе, але і їх. Ознаками бактеріального росту є блідий, часто з білим нальотом язик; несвіжість дихання; набряк обличчя; здуття; грибок на ногах; молочниця.

2. Слабке травлення. Причина цього, як правило, – недолік жовчних кислот, збільшення травного слизу. Якщо такого слизу багато, він буде дратувати стінки шлунка вже через дві години після їжі, коли вона опустилася зі шлунка нижче по травному тракту. Це провокує біль, печію, дискомфорт, відрижку, рефлюкс. Тому несвідомо виникає бажання перекусити, щоб соляна кислота переключилася на перетравлення їжі.

3. Діабет. Якщо при почутті навіть легкого голоду людині стає погано, з'являється головний біль, слабкість, а інтервал між прийомами їжі більше 4 годин витримати складно, це може бути ознакою гіпоглікемії, яка виникає при цукровому діабеті 2 типу.

4. Їжа недостатньо поживна. Тоді потрібно робити її більш щільною і ситною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи з США назвали найбільш шкідливі звички жінок у їжі.