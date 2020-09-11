Чому не можна їсти вівсянку на сніданок: дієтолог розвіяла популярний міф

Вівсянка і інші крупи не є корисним сніданком, особливо для тих, хто худне.

Таку думку висловила дієтолог Дарина Русакова, зазначивши, що каші можуть не тільки перешкоджати схудненню, але і сприяти набору ваги. Також вони через високий вміст харчових волокон вони можуть виводити з організму корисні речовини, наприклад – кальцій і магній, пише "Рідус".

Спеціаліст зазначила, що вживати вівсянку варто не більше 2-3 разів на тиждень, більш ефективними будуть різноманітні сніданки кожен день. За один прийом їжі варто не можна з'їдати більше 250 грам каші в готовому вигляді.

"Порція каші містить 400–500 ккал, це багато. До того ж, якщо додавати масло, молоко або цукор – калорійність зростає. Тому люди, які намагаються худнути, вживаючи більше круп, або дотримуються якихось дієт, як правило, мають тенденцію до набору зайвої ваги", – зазначила Русакова.

Експерт зазначила, що вона проти каш на сніданок. З круп виходить досить калорійний сніданок, і не завжди він дає належне насичення. Як правило, якщо людина снідає тільки кашею, то через 1,5–2 години настає сильне почуття голоду, а якщо людина вживає білковий сніданок, то відчуття ситості більш тривале, тому, на її думку, краще зробити перший прийом їжі білковим.

"Я більше прихильник НЕ вівсянки, а білкових сніданків, тому що вважаю, що сучасна людина не так багато витрачає енергії. Білковий сніданок збільшує харчовий термогенез: організм витрачає багато енергії, щоб розкласти білковий продукт, тому він розігрівається, і обмін речовин прискорюється. Це дуже важливо зранку. Такий сніданок буде більш корисний для фігури. Ви отримаєте і білок, і харчові волокна, і не так багато калорій", — підкреслила лікарка-дієтологиня.

На думку Дарини Русакової, найоптимальнішим сніданком для сучасної людини є омлет з одного яйця для жінки і з двох яєць для чоловіків разом з 200 грамами салату зі свіжих овочів. Замість яєць може бути шматок м'яса або сир. Люди, які обмежують вживання тваринного білка в раціоні, можуть з'їсти на сніданок невелику жменю горіхів і соєвий сир тофу.

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