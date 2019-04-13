Як схуднути і не зірватися: названо кращий спосіб

Правильне харчування є запорукою схуднення, тому потрібно відповідально слідувати плану, який не дозволить додавати в раціон марну їжу.

Відомий дієтолог Світлана Фус в Instagram розповіла, якими продуктами варто заповнювати холодильник, щоб не було зривів.

Крок 1 – прописати меню

"Пишемо меню відразу на весь тиждень і краще на 4-х разовий прийом їжі. У цьому меню: риба, птиця, каші, овочі в тушкованому і свіжому вигляді, кисломолочні продукти, фрукти. Так, і ще: і корисні десерти, наприклад, млинці з сиром та фруктами", – розповіла Фус.

Фото Світлани Фус

Крок 2 – скласти правильний список продуктів

Дієтолог порекомендувала скласти список продуктів, які потрібно закупити згідно з меню. Далі відправитися за покупками.

Крок 3 – заготовити основні блюда

Приготувати основні блюда в раціоні потрібно відразу на кілька днів вперед. Це має бути їжа на роботу, навчання – всі прийоми, які не виходить зробити вдома.

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"Відразу ділимо сирі рибу, птицю, м'ясо на порції. А можна заготовити фарш і розділити його на порції", – пояснила Фус.

Крок 4 – забити морозилку корисними продуктами

Замість пельменів та іншої непотрібної їжі забити морозильку камеру замороженими овочевими сумішами, напівфабрикатами домашнього приготування, ягодами і будь-якими іншими продуктами, які підійдуть для здорового харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус розповіла, що зриви в харчуванні часто відбуваються від нестачі часу і халатності при виборі їжі, через що в хід йде все, що спочатку було неправильно куплено в магазині: сосиски, пельмені, ковбаса та інше.

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