Як схуднути і не зірватися: названо кращий спосіб

Правильне харчування є запорукою схуднення, тому потрібно відповідально слідувати плану, який не дозволить додавати в раціон марну їжу.
Відомий дієтолог Світлана Фус в Instagram розповіла, якими продуктами варто заповнювати холодильник, щоб не було зривів.
Крок 1 – прописати меню
"Пишемо меню відразу на весь тиждень і краще на 4-х разовий прийом їжі. У цьому меню: риба, птиця, каші, овочі в тушкованому і свіжому вигляді, кисломолочні продукти, фрукти. Так, і ще: і корисні десерти, наприклад, млинці з сиром та фруктами", – розповіла Фус.
Фото Світлани Фус
Крок 2 – скласти правильний список продуктів
Дієтолог порекомендувала скласти список продуктів, які потрібно закупити згідно з меню. Далі відправитися за покупками.
Крок 3 – заготовити основні блюда
Приготувати основні блюда в раціоні потрібно відразу на кілька днів вперед. Це має бути їжа на роботу, навчання – всі прийоми, які не виходить зробити вдома.
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"Відразу ділимо сирі рибу, птицю, м'ясо на порції. А можна заготовити фарш і розділити його на порції", – пояснила Фус.
Крок 4 – забити морозилку корисними продуктами
Замість пельменів та іншої непотрібної їжі забити морозильку камеру замороженими овочевими сумішами, напівфабрикатами домашнього приготування, ягодами і будь-якими іншими продуктами, які підійдуть для здорового харчування.
Друзі, в одній з попередніх публікацій, вас дуже зацікавила тема про те, якими якими продуктами варто заповнювати холодильник, щоб не було зривів. Тому продовжуємо ... 👇👇👇 Щоб полегшити собі життя я пропоную: 1. Спочатку пишемо меню. Відразу на весь тиждень і краще на 4-х разовий прийом їжі. У цьому меню - риба, птиця, каші, овочі в тушкованому і свіжому вигляді, кисломолочні продукти, фрукти. Так, і ще: і корисні десерти, наприклад, млинці з сиром та фруктами. 2. Потім пишемо список продуктів, які потрібно закупити згідно меню. Ну, і відповідно, купуємо все це. 3. Готуємо на кілька днів основні страви і те, що візьмемо з собою на роботу, навчання і т. Д. Відразу ділимо сирі рибу, птицю, м'ясо на порції. А можна заготовити фарш і також розділити його на порції. В морозилку, замість магазинних пельменів, кладемо заморожені овочеві суміші, напівфабрикати домашнього приготування, заморожені ягоди. А також те, що ще придумаєте з здорових варіантів. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус розповіла, що зриви в харчуванні часто відбуваються від нестачі часу і халатності при виборі їжі, через що в хід йде все, що спочатку було неправильно куплено в магазині: сосиски, пельмені, ковбаса та інше.
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