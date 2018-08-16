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Київ пішов під воду: столицю сколихнула стихія

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У ніч на четвер, 16 серпня, у Києві спостерігалася сильна гроза. Жителів столиці розбудила яскрава блискавка, сильний дощ і град розміром з перепелине яйце.

В результаті багато вулиць столиці пішли під воду - автомобілі буквально "плавають". Підземні переходи затоплені. Фото і відео стихії показали у мережі місцеві жителі.

Сильний вітер обірвав гілки дерев, дроти і рекламу. Просто на Хрещатику у воді застрягло авто.

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У столичному аеропорту “Київ” ім. Ігоря Сікорського (“Жуляни”) через негоду було скасовано декілька рейсів.

УНН

інформатор

#град #київ

Публікація від Андрій (@ bilovus.andriy)

У мережі опублікували кадри жахливих наслідків негоди в центральній частині столиці. Так, на Хрещатику, Майдані Незалежності та в районі Бессарабської площі лежать гори сміття, а на дорогах і тротуарах - гілки поламаних дерев. Наслідки зливи почали ліквідовувати з самого ранку, роботи тривають вже кілька годин.

Така сильна буря налякала жителів столиці. Своїми враженнями вони поділилися в соцмережах.

Також синоптики порадили киянам не розслаблятися: згідно з прогнозом, негода триватиме і далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 16 серпня вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Погода в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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