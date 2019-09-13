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13 вересня • оновлено в 15:52
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Київ задихається від смогу: еколог назвав причину пожежі на торфовищах

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Головними причинами масштабного горіння лісу могла стати людська недбалість, яка призвела до задимлення в Києві і пожеж на торфовищах.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Володимир Борейко. За його словами, на людей, які залишають багаття в лісі або кидають недопалок в суху траву, можуть вплинути тільки великі штрафи і суворий нагляд.

Київ задихається від смогу: еколог назвав причину пожежі на торфовищах

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"Причинами пожеж могли стати недопалки, які кинули в суху траву. Навіть скло в сонячну і суху погоду може працювати як лінза, і підпалювати сухе листя. Горять ліси не тільки на Київщині, а й в Чернігівській, Житомирській областях", - заявив він.

За словами Борейка, люди, що знаходяться біля багаття, можуть відчувати слабкість.

"У повітря потрапляє попіл, збільшується кількість вуглецю. Можуть виникати хвороби і напади. У групі ризику - люди з астмою, серцево-судинними захворюваннями, люди похилого віку і діти. Однак погано себе можуть відчувати всі, хто знаходиться поблизу пожежі", - говорить еколог .

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Врятувати від пожеж можуть дощі, які очікуються вже на цих вихідних, впевнений еколог.

"Суха погода закінчиться і масові пожежі припиняться. Вони виникають там, де є сухий ліс. Спека сприяє поширенню вогнища. Поки єдиний спосіб захиститися від негативного впливу на здоров'я - поїхати від центру вогнища", - вважає Борейко.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL:

• У понеділок, 9 вересня, біля села Трипілля Обухівського району Київської області виникла пожежа на території звалища. Місто Обухів повністю затягло димом. Жителі забили тривогу в соцмережах.

• У Києві у вівторок, 10 вересня, розгорілась великиа пожежа в лісовій зоні. Займання сталося біля станції метро "Лісова". Вогонь охопив сотні квадратних метрів.

• У Святошинському районі Києва спалахнула велика пожежа в кіосках на проспекті Перемоги.

• Протягом останніх кількох днів у районі міста Українка Київської області триває лісова пожежа.

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Тема
Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кто то летом учил, как тушить тайгу - самый большой лес на планете.
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