Київ задихається від смогу: еколог назвав причину пожежі на торфовищах

Головними причинами масштабного горіння лісу могла стати людська недбалість, яка призвела до задимлення в Києві і пожеж на торфовищах.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Володимир Борейко. За його словами, на людей, які залишають багаття в лісі або кидають недопалок в суху траву, можуть вплинути тільки великі штрафи і суворий нагляд.

"Причинами пожеж могли стати недопалки, які кинули в суху траву. Навіть скло в сонячну і суху погоду може працювати як лінза, і підпалювати сухе листя. Горять ліси не тільки на Київщині, а й в Чернігівській, Житомирській областях", - заявив він.

За словами Борейка, люди, що знаходяться біля багаття, можуть відчувати слабкість.

"У повітря потрапляє попіл, збільшується кількість вуглецю. Можуть виникати хвороби і напади. У групі ризику - люди з астмою, серцево-судинними захворюваннями, люди похилого віку і діти. Однак погано себе можуть відчувати всі, хто знаходиться поблизу пожежі", - говорить еколог .

Врятувати від пожеж можуть дощі, які очікуються вже на цих вихідних, впевнений еколог.

"Суха погода закінчиться і масові пожежі припиняться. Вони виникають там, де є сухий ліс. Спека сприяє поширенню вогнища. Поки єдиний спосіб захиститися від негативного впливу на здоров'я - поїхати від центру вогнища", - вважає Борейко.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL:

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