Жителі Канади отримали повідомлення про аварію на АЕС

У Канаді атомна електростанція Пікерінг в околицях Торонто розіслала екстрене оповіщення про інцидент на телефони місцевих жителів

Про це повідомляє BBC. Повідомлення про аварію о 7:30 ранку отримали всі люди в радіусі майже 10 км від станції, відзначає видання.

Після того, як перше повідомлення потрапило на телефони канадців, які живуть в околицях станції, через дві години керівництво станції розіслало друге повідомлення. У ньому йшлося про те, що попередня інформація була помилковою.

"У нашій компанії складний і надійний процес повідомлення, якого ми дотримуємося в разі малоймовірних інцидентів на станції. Я хочу запевнити громадськість у тому, що на станції не було інцидентів, і вона працює відповідно до плану", – заявив головний фахівець з атомної енергії оператора Ontario Power Generation (OPG) Шон Гренвіль.

Згідно з повідомленням керівництва OPG, повідомлення було відправлено під час звичайних навчань, які проводив центр з надзвичайних операцій. Згодом мер міста Пікерінг Дейв Райан зазначив, що він "вимагає повного розслідування" того, що сталося на заводі, який почав роботу в 1971 році і є одним з найбільших об'єктів такого типу в світі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що уряд Німеччини закриd Філіпсбургскую атомну електростанцію потужністю 1468 МВт. Всього в країні залишиться шість діючих об'єктів ядерної енергетики.

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