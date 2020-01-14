Жители Канады получили сообщение об аварии на АЭС

В Канаде атомная электростанция Пикеринг в окрестностях Торонто разослала экстренное оповещение об инциденте на телефоны местных жителей

Об этом сообщает BBC. Сообщение об аварии в 7:30 утра получили все люди в радиусе почти 10 км от станции, отмечает издание.

После того, как первое сообщение попало на телефоны канадцев, живущих в окрестностях станции, через два часа руководство станции разослало второе сообщение. В нем говорилось о том, что предыдущая информация была ошибочной.

"У нашей компании сложный и надежный процесс уведомления, которому мы следуем в случае маловероятных инцидентов на станции. Я хочу заверить общественность в том, что на станции не было инцидентов, и она работает в соответствии с планом", – заявил главный специалист по атомной энергии в компании-владельце и операторе Ontario Power Generation Шон Грэнвиль.

Согласно сообщению руководства оператора, уведомление было отправлено во время обычных учений, которые проводил центр по чрезвычайным операциям (PEOC). Впоследствии мэр города Пикеринг Дейв Райан отметил, что он "требует полного расследования" того, что произошло на заводе, который начал работу в 1971 году и является одним из крупнейших объектов такого типа в мире.

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