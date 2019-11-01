Рынок возобновляемой энергетики в Украине (ветер, солнце, био-, гидро-) лихорадит с начала июня.

Новые законы и правила, новые проблемы и неплатежи, новые угрозы от старых и новых чиновников.

Более сотни малых и средних компаний с украинскими и иностранными инвесторами объединились в желании открыто поговорить с властью и потребовать от нее соблюдения необходимого минимума: придерживаться законов, не пытаться их поменять задним числом и вообще поменьше делать резких необдуманных заявлений.

Мне поручили написать драфт официального обращения, потом ему придали больше политкорректности и позавчера направили президенту, в Верховную Раду и Кабинету министров.

Полный текст обращения приведен внизу в виде ссылки, а я позволю себе кратко и попонятнее "подобрать слова".

В мою юность в Советском Союзе был популярен анекдот.

"Попадают на необитаемый остров американец, немец и русский. В попытке прокормиться они ловят случайно золотую рыбку.

Разумеется, та им предлагает по три желания каждому взамен за свободу для себя. Hемец молниеносно требует родовой замок, собственный автозавод и попасть домой.

Американец желает неприлично много денег, жену эталон красоты и очутиться дома. Русский, поразмыслив, заказывает много водки и закуски и требует вернуть тех двух дураков назад для душевной компании".

К чему я это... Психологические постсоветские травмы уж очень сильны в нашем современном украинском обществе. За 28 лет независимости Украины мы не смогли создать толком ни одной новой индустрии.

Западные технологии и частный бизнес смогли удержать от падения в пропасть сельское хозяйство.

Западные же технологии и природная предприимчивость молодежи создали офшорную IT-индустрию. Вот и все. Остатки страны покрыты руинами заводов и деиндустриализированных городов.

Государство в Украине не в состоянии эффективно управлять абсолютно ничем. Есть ли хоть одно долго и эффективно работающее госпредприятие?!

Везде коррупция, воровство и глупые решения. Так откуда в наших головах столько пиетета перед властью?! Которая украла все, что только можно, а что не смогла украсть - сгноила.

Мы не только частные инвесторы, мы еще и обычные граждане, мы еще и потребители, мы еще и патриоты своей страны. У нас много ипостасей.

И вслух говорим политикам: прежде чем пытаться разрушить нечто, созданное другими, попробуйте создать хоть что-то сами! Прежде чем критиковать возобновляемую энергетику, вспомните о нескольких фактах:

1) Системно больная в Украине именно традиционная, а не возобновляемая энергетика. Слово "топливо" у нас идентично слову "коррупция". Это касается угля, нефти, дизеля, газа, урана и ТВЭЛов - всего.

2) Украинская энергетика одна из самых монополизированных в мире.

3) Украинская экономика самая энергонеэффективная в мире. Преступное субсидирование цен на электроэнергию для населения за счет завышения цен для промышленности делает беднее и промышленность и население.

Просто, чтоб понять и признать это – надо иметь немного мужества и немного мозгов, а у нас дефицит и с тем и с другим.

4) Украинская генерация энергии изношена на 87%. Технологические катастрофы на АЭС, ТЭС, ГЭС и шахтах неизбежны если в них активно не инвестировать.

Экономика Украины слишком мала и неконкурентоспособна чтоб поддерживать "социалистическую" модель. Играть в высокие социальные выплаты могут либо страны тоталитарные типа Беларуси или Северной Кореи, либо страны с высоким экспортным потенциалом углеводородов: страны Персидского залива, Норвегия, Россия.

Но и там социализм может привести к краху. Гляньте, что сейчас происходит в Венесуэле и увидите будущее Российской Федерации.

5) Украина является нетто-импортером абсолютно всех основных видов топлива. Мы ввозим миллиардов на 6 долларов ежегодно только автомобильного топлива.

А газ, а топливо для АЭС, а уголь. Никакой продукции сельского хозяйства не хватает чтоб компенсировать этот импорт - как результат негативный платежный баланс и обесценивание валюты.

Мы любители скороспелых и дешевых решений. Построенные нами тонкие дороги служат всего 3-5 лет и их опять надо строить заново. Эта "психология нищеты" пришла к нам также из Совка.

Посмотрите сериал "Чернобыль" НВО, он именно об этом. Вся Европа - иная. Там стараются строить на века, качество в приоритете над ценой для инфраструктурных решений. К чему я это? Новый ветроагрегат, солнечная панель или биореактор удорожают электрическую энергию поначалу, но всего через 11 лет они будут поставлять на рынок самую дешевую энергию. И при этом не требовать никакого импорта ниоткуда.

Моим детям будет всего около 20 и они имеют шанс жить в чистой и энергонезависимой стране.

6) Возобновляемой энергетике часто закидывают тезис "вы много зарабатываете". Ну про то, что в Украине национальное животное не свинья никакая, а именно зеленая жаба - я, думаю, мы все и сами знаем? Отвечу просто: "зарабатывайте и вы".

Рынок возобновляемой энергетики абсолютно открыт. Десятки тысяч микроинвесторов строят свои мини СЭС, дерзайте скептики. Возьмите в банке кредит, заложите свое личное имущество, проинвестируйте и ждите 7-10 лет возврата инвестиций.

По дороге честно оплачивая все налоги и банковские проценты. А они съедают грубо половину денежного потока проекта. Хочу увидеть, как изменится точка зрения про высокую доходность...

7) Что по-настоящему подрывает инвестиции в Украине, так это отсутствие местного фондового рынка и преступное высасывание денег государством через облигации внутреннего займа посредством сверхвысоких ставок.

Вы имеете наглость говорить, что инвесторы в ВИЭ много зарабатывают, параллельно размещая государственные ценные бумаги в валюте под высокие проценты? Как вообще можно сравнивать доходность живого бизнеса с кучей рисков и труда и пассивное вложение денег в малорисковые бумаги.

8) Вспомним о "лакомом" вопросе шантажа трудовыми коллективами. Шахтеры регулярно получают миллиардные субсидии из госбюджета, производя при этом смешное количество продукции.

Государственная угольная промышленность должна быть приватизирована в ближайшие месяцы любой ценой.

Лучше подарить эти шахты своим коллективам и / или потенциальным инвесторам. Лучше даже один раз доплатить, чтоб эти активы забрал частный бизнес – настолько надоело налогоплательщикам Украины 28 лет оплачивать обреченную индустрию.

Одно только государственное объединение "Артемовуголь" съело за год более миллиарда гривен из госбюджета не произведя никакой продукции.

9) Цивилизованный мир сделал свой выбор в пользу возобновляемой энергии. Китай, США, практически вся Европа - везде строительство ветряков, солнечных станций, гидростанций и биореакторов являются основным трендом.

Их разбавляют системы накопления энергии и маневровые газо-поршневые установки. По инерции достраиваются последние АЭС но технологический перелом очевиден. Энергетика ископаемого топлива умирает.

И пусть ее агония будет продолжительной - главное, что она неизбежна. Я помню, как умерли стационарные телефоны и пленочные фотокамеры. Относительно скоро мы увидим, как ДТЭК порежет на металлолом Бурштынскую и Добротворские ТЭЦ.

10) Что хорошо украинцу, то плохо кгбисту. Путин определил возобновляемую энергетику одной из основных угроз государственности Российской Федерации. Поправим его. Самой основной и единственной. Именно ветроустановкам, солнечным станциям и электроавтомобилям суждено похоронить имперские амбиции этой преступной власти.

11) Экологическая ситуация в Украине ужасающе плоха. Государства в мире потому и стимулируют зеленую энергетику, чтоб она замещала собой (а не дополняла) традиционную.

Кабинету Министров Украины впору внести изменения в энергетическую стратегию сроков на 20 лет с принудительным выводом угольной генерации из эксплуатации и многократным увеличением налога на выбросы СО2.

Резюмируя, скажу следующее. Развитие возобновляемой энергетики в Украине выгодно всем тем, кто планирует, что его дети будут жить здесь.

И оно в корне противоречит интересам тех, кто в Украине только зарабатывает деньги по принципу "здесь и сейчас".

Потому что понимает, что через 10-15 лет изношенные заводы будет проще закрыть, чем поддерживать дальше.

Стало быть, борьба только за маржинальность, не за долгосрочную эффективность. Оттого олигархические каналы постоянно полощут мозги населению темой дорогих зеленых тарифов. А правда иная. Она в том, что нет ничего дороже государственной электроэнергетики. Да и сами телеканалы созданы и существуют за украденные у зрителей деньги...

Думайте.

Открытое письмо к власти от участников рынка возобновляемой энергетики по ссылке. На английском языке с ним можно ознакомиться здесь.

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