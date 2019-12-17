Головна Новини
17 грудня • оновлено в 20:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

У Канаді під водою побудують потужну приливну електростанцію

486
Читати матеріал російською

Компанія Nova Innovation отримала дозвіл на створення припливної електростанції потужністю 1,5 мВт у Канаді.

Про це повідомляє BBC. Установка з 15 підводних турбін буде побудована в затоці Фанді в провінції Нова Шотландія.

Припливна гідроелектростанція Nova Innovation

Припливна гідроелектростанція Nova Innovation

bbc.com

Новини
У 18 разів ефективніше: знайдено спосіб вирішити енергетичні проблеми Землі

"Перед обличчям надзвичайної кліматичної ситуації ми націлені на те, щоб перетворити силу океанів по всьому світу в чисту, передбачувану енергію. Цей проєкт є величезним кроком вперед для Nova Innovation і галузі в цілому, завдяки чому Нова Шотландія може вийти на лідируючі позиції в області приливної енергії", – заявив генеральний директор Nova Innovation Саймон Форрест.

Припливна гідроелектростанція Nova Innovation

Припливна гідроелектростанція Nova Innovation

bbc.com

Установка забезпечить електрикою близько 600 будинків. Вона не тільки стане джерелом чистої енергії, а й створить нові робочі місця, зазначає видання

Будівництво станції буде завершено до 2023 року. Вартість електрики, що буде отримана завдяки станції, орієнтовно складе $0,38 за кВт*год.

Турбіна гідроелектростанції Nova Innovation

Турбіна гідроелектростанції Nova Innovation

bbc.com

Представники уряду штату відзначають, що проєкт підстьобне розвиток відновлюваної енергетики, створить нові робочі місця і скоротить викиди парникових газів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Алекс Шухарт
Місце
Канада
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто? украинцы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги