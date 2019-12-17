У Канаді під водою побудують потужну приливну електростанцію

Компанія Nova Innovation отримала дозвіл на створення припливної електростанції потужністю 1,5 мВт у Канаді.

Про це повідомляє BBC. Установка з 15 підводних турбін буде побудована в затоці Фанді в провінції Нова Шотландія.

Припливна гідроелектростанція Nova Innovation bbc.com

"Перед обличчям надзвичайної кліматичної ситуації ми націлені на те, щоб перетворити силу океанів по всьому світу в чисту, передбачувану енергію. Цей проєкт є величезним кроком вперед для Nova Innovation і галузі в цілому, завдяки чому Нова Шотландія може вийти на лідируючі позиції в області приливної енергії", – заявив генеральний директор Nova Innovation Саймон Форрест.

Припливна гідроелектростанція Nova Innovation bbc.com

Установка забезпечить електрикою близько 600 будинків. Вона не тільки стане джерелом чистої енергії, а й створить нові робочі місця, зазначає видання

Будівництво станції буде завершено до 2023 року. Вартість електрики, що буде отримана завдяки станції, орієнтовно складе $0,38 за кВт*год.

Турбіна гідроелектростанції Nova Innovation bbc.com

Представники уряду штату відзначають, що проєкт підстьобне розвиток відновлюваної енергетики, створить нові робочі місця і скоротить викиди парникових газів.

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