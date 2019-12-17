В Канаде под водой построят мощную приливную электростанцию

Компания Nova Innovation получила разрешение на создание приливной электростанции мощностью 1,5 мВт в Канаде.

Об этом сообщает BBC. Установка из 15 подводных турбин будет построена в заливе Фанди в провинции Новая Шотландия.

Приливная гидроэлектростанция Nova Innovation bbc.com

"Перед лицом чрезвычайной климатической ситуации мы нацелены на то, чтобы превратить силу океанов по всему миру в чистую, предсказуемую энергию. Этот проект является огромным шагом вперед для Nova Innovation и отрасли в целом, благодаря чему Новая Шотландия может выйти на лидирующие позиции в области приливной энергии", – заявил генеральный директор Nova Innovation Саймон Форрест.

Приливная гидроэлектростанция Nova Innovation bbc.com

Установка обеспечит электричеством около 600 домов. Она не только станет источником чистой энергии, но и создаст новые рабочие места, отмечает издание

Строительство станции будет завершено к 2023 году. Стоимость генерируемого электричества ориентировочно составит $0,38 за кВт*ч.

Турбина гидроэлектростанции Nova Innovation bbc.com

Представители правительства штата отмечают, что проект подстегнет развитие возобновляемой энергетики, создаст новые рабочие места и сократит выбросы парниковых газов.

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