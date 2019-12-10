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10 грудня • оновлено в 10:34
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Великі і доступні: в США корпорації гіганти вирішили нанести удар по батареях Tesla

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У США корпорація General Motors і корейський гігант LG Chem інвестують $2,3 млрд в спільний завод з виробництва батарей для електромобілів.

Про це повідомляє пресслужба GM. Передбачається, що нове виробництво має перевершити завод Tesla.

Великі і доступні: в США корпорації гіганти вирішили нанести удар по батареях Tesla

fortune.com

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Судячи з наявної інформації, нове підприємство альянсу дозволить здешевити виробництво акумуляторів. Компанії розраховують, що завод буде виробляти батареї із загальним обсягом близько 30 ГВт*год на рік.

Якщо General Motors і LG дійсно запустять підприємство з такою потужністю, то воно перевершить завод з виробництва батарей компанії Tesla Gigafactory1 у Фермонті, який видає продукції на 20 ГВт*год. Варто відзначити, що в майбутньому компанія Ілона Маска планує знизити витрати виробництва акумуляторів на 30%. Завдяки цьому Tesla хоче до 2020 року вивести проектну потужність заводу на 35 ГВт*год.

Згідно з повідомленням GM, завод будується на новому місці в районі Лордстауна (штат Огайо), і на ньому буде створено 1,1 тисячі робочих місць. При цьому завод Tesla забезпечує роботою близько 6 тис. осіб.

LG Chem є одним з провідних світових виробників акумуляторів і поставляє акумулятори для Ford, Hyundai, Tesla, Volkswagen і Volvo. При цьому Tesla створює свої акумулятори спільно з компанією Panasonic.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як дослідники з США створили новий тип літій-іонних акумуляторів, які дозволять заряджати електромобілі за 10 і менше хвилин.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
США
Теги
Tesla Green Oboz
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