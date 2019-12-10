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10 декабря • обновлено в 10:33
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Большие и доступные: в США корпорации гиганты решили нанести удар по батареям Tesla

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В США корпорация General Motors и корейский гигант LG Chem инвестируют $2,3 млрд в совместный завод по производству батарей для электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба GM. Предполагается, что новое производство должно превзойти завод Tesla.

Большие и доступные: в США корпорации гиганты решили нанести удар по батареям Tesla

fortune.com

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Судя по имеющейся информации, новое предприятие альянса позволит удешевить производство аккумуляторов. Компании рассчитывают, что завод будет производить батареи с общим объемом около 30 ГВт*ч в год.

Если General Motors и LG действительно запустят предприятие с такой мощностью, то оно превзойдет завод по производству батарей компании Tesla Gigafactory1 в Фермонте, который выдает продукции на 20 ГВт*ч. Стоит отметить, что в будущем компания Илона Маска планирует снизить затраты производства аккумуляторов на 30%. Благодаря этому Tesla хочет к 2020 году вывести проектную мощность завода на 35 ГВт*ч.

Согласно сообщению GM, завод строится на новом месте в районе Лордстауне (штат Огайо), и на нем будет создано 1,1 тысячи рабочих мест. При этом завод Tesla обеспечивает работой порядка 6 тыс. человек.

LG Chem является одним из ведущих мировых производителей аккумуляторов и поставляет аккумуляторы для Ford, Hyundai, Tesla, Volkswagen и Volvo. При этом Tesla создает свои аккумуляторы совместно с компанией Panasonic.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из США создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые позволят заряжать электромобили за 10 и менее минут.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz
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