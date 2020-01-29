У США Cadillac почне створювати електричні безпілотники преміум-класу

У США компанія Cadillac оновить технологію автопілота Super Cruise, яка в майбутньому стане частиною комплектації преміального електричного позашляховика.

Про це повідомляє видання Digital Trends. Згідно з повідомленням керівництва, автопілот отримає ряд нових функцій, включаючи автоматичну зміну смуги руху.

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Спочатку поліпшена версія круїз-контролю з'явиться в седанах CT4 і CT5. Згодом її додадуть в комплектацію преміального кросовера Escalade, а також в електричний пікап, який повинен з'явитися на ринках в 2023 році, і був анонсований керівництвом концерну в минулому році.

Раніше автопілот Super Cruise дозволяв рухатися в режимі "без рук" на певних швидкісних магістралях. Однак тепер система зможе самостійно перебудовуватися з однієї смуги в іншу, слідуючи вказівкам водія. Щоб активувати нову функцію, водієві достатньо буде включити поворотник, після чого електроніка сама вибере відповідний момент для маневру.

Для розширення функціональності компанії довелося оновити сенсори, а також переписати алгоритми роботи напівавтономної системи водіння. Як і раніше, вона буде покладатися а топографічні дані, отримані від лидара, GPS, а також на камери та датчики.

Про кожний етап руху водія будуть повідомляти підказки на приладовій панелі: туди буде виводитися статус системи та попередження про неможливість зміни смуги, після чого в такому разі водій повинен взяти керування на себе.

Крім функції автоматичної зміни смуги, інженери поліпшили роботу Super Cruise в поворотах і на розв'язках; оновили ПО, що контролює швидкість і коригуюче кермо; спростили і зробили більш наочним процес активації системи.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Японії компанія All Nippon Airways провела в Міжнародному аеропорту Токіо випробування безпілотного електричного автобуса.

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