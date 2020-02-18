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18 лютого • оновлено в 15:09
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Брутальний і посилений: Volkswagen анонсувала новий електричний позашляховик

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Компанія Volkswagen почала розробку нового електричного позашляховика ID Ruggdzz, який повинен з'явитися у продажу в 2023 році.

Про це повідомляє Autocar з посиланням на дані поінформованих джерел. За задумом творців, новий електромобіль повинен стати конкурентом для BMW iX3 і Mercedes-Benz EQB.

Концепт електромобіля ID Ruggdzz від компанії Volkswage

Концепт електромобіля ID Ruggdzz від компанії Volkswage

autocar.co.uk

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За даними інсайдерів, зараз модель знаходиться на ранніх етапах розробки. Концептуально ID Ruggdzz відноситься до проекту Icon, яким займається новий головний дизайнер бренду Клаус Бішофф.

За словами тих, хто вже бачив зображення концепту ID Ruggdzz, це буде класичний позашляховик з прямокутним профілем, горизонтальним капотом, вертикальним лобовим склом і плоским дахом. При цьому на ринок надійде пятиместная модель зі стандартною базою і семимісна з подовженою базою і додатковим рядом сидінь.

Виробник запропонує покупцям кілька додаткових опцій, які передбачатимуть ряд поліпшень, аж до підвищеної підвіски і прожекторів на даху.

В якості основи для ID Ruggdzz буде використана модульна платформа Volkswagen MEB, що дозволяє створювати електромобіль з необхідними характеристиками. Так як мова йде про повний привід, це буде конфігурація з двома електродвигунами і векторизацией крутного моменту для кожного з коліс.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі
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