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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Кліматичний апокаліпсис: безпечність влади та безтурботність людства

3.1т

Поки наші медіа та експерти обговорюють “головні події” – зустрічі світових лідерів, а саме: хто, кого, куди і як цілував, за кадром залишився актуальний і тривожний виступ очільника ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з кліматом і довкіллям світу.

Отож, липень 2019 року став найбільш спекотним місяцем в історії людства.

Протягом цього місяця в Гренландії розтануло 179 мільярдів тон льоду. Рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері також досяг рекордних показників.

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За даними очільника ЮНЕСКО Одрі Азуле нинішня забрудненість водойм може призвести до подальшого погіршення якості води, а до 2050 року – 5 мільярдів людей можуть мати проблеми із забезпеченням прісною водою.

Якщо оглянути ситуацію в Україні, то бачимо повну відсутність державної політики щодо довкілля:

– у справі екологічного контролю за олігархічним бізнесом (як приклад, куряча мафія вже більше 10 років не збирається виконувати екоприписи до діяльності своїх підприємств);

– у питанні поводження із побутовими відходами;

– у реалізації програми “Питна вода”;

– у порятунку водойм та малих річок;

– у відновленні лісових насаджень…

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Переконаний, що напередодні Світового Кліматичного Саміту у Нью-Йорку (вересень 2019) Україна повинна запропонувати реальні проекти для спільного міжнародного фінансування (зокрема йдеться про екозагрози на Донбасі) та стати однією з найактивніших і найдієвіших країн, що виконує зобов`язання по Кліматичній угоді.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Глобальне потепління
Теги
ООН Екологія екологічна катастрофа
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sid sirko
sid sirko
А тем временем, автор уникальных технологий переработки отходов уже пару месяецев реализует свои проекты в Колумбии. У нас они много лет никого не интересуют. Такова селяви.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Україна в принципі і так має промислове виробництво нарівні 70% від 1990-ого року...так, що тридцять років зберігає екологію, як ніхто...хех
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Не з нашою новою владою. Звісно, вони там щось обіцяти будуть, давати проекти, робити імітацію але це й усе.
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