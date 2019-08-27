Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Green

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Кліматичний апокаліпсис: безпечність влад та безтурботність людства

777 Читать материал на украинском

Поки наші медіа та експерти обговорюють “головні події” – зустрічі світових лідерів, а саме: хто, кого, куди і як цілував, за кадром залишився актуальний і тривожний виступ очільника ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з кліматом і довкіллям світу.

Отож, липень 2019 року став найбільш спекотним місяцем в історії людства.

Протягом цього місяця в Гренландії розтануло 179 мільярдів тон льоду. Рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері також досяг рекордних показників.

Новости
Куди зник новий Виборчий кодекс?

За даними очільника ЮНЕСКО Одрі Азуле нинішня забрудненість водойм може призвести до подальшого погіршення якості води, а до 2050 року – 5 мільярдів людей можуть мати проблеми із забезпеченням прісною водою.

Якщо оглянути ситуацію в Україні, то бачимо повну відсутність державної політики щодо довкілля:

– у справі екологічного контролю за олігархічним бізнесом (як приклад, куряча мафія вже більше 10 років не збирається виконувати екоприписи до діяльності своїх підприємств);

– у питанні поводження із побутовими відходами;

– у реалізації програми “Питна вода”;

– у порятунку водойм та малих річок;

– у відновленні лісових насаджень…

Новости
Про парламентську коаліцію та опозицію в законі

Переконаний, що напередодні Світового Кліматичного Саміту у Нью-Йорку (вересень 2019) Україна повинна запропонувати реальні проекти для спільного міжнародного фінансування (зокрема йдеться про екозагрози на Донбасі) та стати однією з найактивніших і найдієвіших країн, що виконує зобов`язання по Кліматичній угоді.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Глобальное потепление" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Глобальное потепление
Теги
ООН Экология экологическая катастрофа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...