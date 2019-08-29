26 професійних організацій виступили проти використання екології у політичних та бізнес-цілях

До підписантів Меморандуму, спрямованого на припинення маніпуляцій на екологічній тематиці, долучаються нові асоціації. Наразі вже визначені першочергові кроки задля вирішення глобальних екологічних проблем. Про це у коментарі OBOZREVATEL розповіла президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок.

Меморандум проти маніпуляцій на екологічній тематиці, ініційований Професійною асоціацією екологів, був підписаний ще у липні. Першочерговою причиною стало те, що екологічна тематика все частіше використовується як засіб для політичного піару, розправи над конкурентами чи навіть банального шантажу. При цьому екологічні проблеми не вирішуються.

"Наша ініціатива націлена на об’єднання саме професіоналів, які в професійному руслі сприятимуть екологізації бізнесу, модернізації виробництва і які будуть в змозі і коментувати професійно будь-які зміни в цій сфері, і стануть стейкхолдерами для тих підприємств, які потребують допомоги. Наша мета – співпраця у професійному руслі заради виконання Україною природоохоронних зобов’язань", - зазначила Циганок.

За її словами, до підписання Меморандуму про співпрацю Професійна асоціація екологів запрошувала професійні організації з найрізноманітніших галузей економічної діяльності, адже кожну екологічну проблему слід розглядати крізь призму багатогранності тієї чи іншої сфери.

Наразі Меморандум підписали 26 професійних асоціацій та об’єднань. Так, аграрний сектор представляють Асоціація бджолярів, Союз птахівників. Є серед підписантів також Центр енергетичної безпеки,Всеукраїнське водне товариство Вотернет, і Асоціація Укрводоканалекологія, і Вітроенергетична та Біоенергетична асоціації, Асоціація сонячної енергетики та інші.

"Спектр фахівців і спектр зацікавлених у сталому розвитку України досить великий. Наразі робота на об’єднання триває і до нас долучаються нові асоціації. Буквально вчора Меморандум підписала Європейська електромобільна асоціація. Досить багато тих асоціацій, які зацікавлені саме у конструктивному розвитку. Тому що екологічних проблем багато. Потрібно шукати рішення. А зробити це можна, лише об’єднавши зусилля у всіх сферах задля захисту природи", - підкреслила Циганок.

Наразі підписанти Меморандуму вже приступили до спільної роботи задля вирішення нагальних екологічних проблем.

"Пророблена робота на виявлення найбільш значущих і актуальних для різних галузей екологічних проблем. Зараз ми працюємо над формулюванням і долученням найкращих експертів до вирішення цих проблем, готуємо для нової Ради спільні пропозиції по першочергових діях і програму, що дозволить вирішити глобальний комплекс проблем і на галузевому, і на загальнонаціональному рівні. Головна задача – не боротьба проти тих, хто маніпулює на екології, а боротьба за те, щоб екопроблеми обговорювалися професійно і конструктивно. Україна може побудувати нову модель економіки – екологічну. Задля цього ми і об’єднуємося", - резюмувала експерт.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!